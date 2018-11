Maduro: Del pensamiento de Hugo Chávez solo puede surgir un presidente demócrata #9Nov

En una cadena de radio y televisión que se llevó a cabo este jueves 8 de noviembre, Nicolás Maduro rechazó la etiqueta que regularmente se le da, donde lo catalogan como “dictador”.

Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), Maduro destacó que quien surja del pensamiento crítico de Hugo Chávez, solo puede salir un presidente demócrata: “¿Cómo voy a ser yo un dictador, un obrero, un hombre que se educó en el debate de ideas, e los sindicatos y los barrios? Dictador es aquel que se educa defendiendo privilegios de oligarcas o defiende el bolsillo de las trasnacionales, de allí si salen dictadores, pero de la clase obrera, los sindicatos, las asambleas obreras, la escuela del pensamiento crítico de Hugo Chávez solo puede salir un presidente demócrata y libertario”.

De la misma manera, Maduro afirmó que no existe forma para que se le derroque, por lo cual aseguró que el país seguirá “viviendo su democracia y su libertad”, de la misma manera que lo ha venido haciendo hasta la fecha.

“Quien me acusa de dictador y escribe en los comunicados oficiales para restaurar la democracia en Venezuela solamente indican que no me he dejado derrocar, si yo me hubiera dejado derrocar por una vía o por otra quizás yo fuera un gran demócrata, (…) no ha sucedido ni va a suceder y Venezuela va a seguir viviendo su democracia y su libertad a su forma y a su manera”, explicó Maduro.

Además, Maduro agregó que “no hay forma de levantar un expediente contra la democracia de Venezuela, no hay manera, y la mejor forma de defender la democracia y la libertad es ejerciéndola”.