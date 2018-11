Asdrúbal Oliveros: Llevar el déficit fiscal a cero necesita de soluciones profundas que llevan tiempo #12Nov

Pasar a un déficit fiscal cero como lo ha venido señalando el Presidente, en un país que tiene un déficit crónico, que además no es nuevo porque es una herencia de Chávez a Maduro, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, se necesitan soluciones muy profundas que llevan tiempo, no son sencillas de implementar, porque tocan órganos de diferentes órganos de la administración pública e intereses creados.

El pronunciamiento lo hizo el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien advirtió que el anuncio que hizo el Jefe del Estado sobre esta materia, no es creíble.

“Con esto quiero decir que si tienen un déficit entre 15% y 20%, no vas a pretender que en tres meses de implementación de un plan, incluso si este está bien llevado, poner el déficit en cero, la economía no funciona así, eso puede tardar años en que el déficit se pueda reducir a niveles manejables. De allí que el anuncio en sí no era creíble, no que tuvieras a varios Premios Nobel de Economía asesorándote, que no los tienes, el anuncio no es creíble, porque no es algo tan sencillo”.

Advierte Oliveros que lo que se ha visto después de la implementación del plan, es que la expansión monetaria, el financiamiento por parte del Banco Central de Venezuela, se sigue manteniendo y siguen intactas las causas que siguen generando la gravísima hiperinflación que tiene la economía venezolana, no hay en verdad una corrección profunda, estructural del problema fiscal que tiene Venezuela, de un gobierno que gasta muy por encima de lo que le ingresa y esta es la causa primaria de la hiperinflación, si gastas muy por encima de lo que te ingresa, tienen que recurrir al BCV para que te de lo que te falta, el emisor entonces expande la cantidad de dinero en la economía en forma artificial, desordenada, generando una presión inaudita en los precios, y eso es lo que se ve en la calle.

“Eso no ha desaparecido e incluso revisen las pocas cifras que aún publica el Banco Central, que son las de liquidez y base monetaria, lo que se observa en las semanas recientes es una expansión muy fuerte de la misma, lo que evidencia que esto no ha cambiado sustancialmente”, asegura Oliveros.

Precios más acelerados que el tipo de cambio

Consultado en torno al hecho de que ahora, las personas que tienen dólares pueden adquirir menos bienes que antes, explicando que lo que ocurre en Venezuela es que la inflación, los precios, están subiendo a un ritmo mucho más acelerado que lo que crece el tipo de cambio en el mercado paralelo, el que usa la mayoría de la gente y eso hace entonces que las cosas se encarezcan en dólares.

“Esto tiene diferentes causas, una de ella son las medidas tan agresivas que ha tomado el Ejecutivo Nacional de aumentar el encaje legal para intentar contener el crédito, y esto tiene un efecto importante en el tipo de cambio, impidiendo que no suba como debería, también se refleja en la caída de consumo, todas estas regulaciones y persecución que se tiene a los demandantes de divisas, especialmente en el sector privado, con la Ley de Costos y Precios Justos, entonces estas son causas que están alrededor y entonces no sube con la fuerza que se esperaría que debería subir, pero los precios sí suben, porque hay una escasez relativa, no hay insumo, porque las importaciones están cayendo, entonces los precios están presionando con más agresividad de lo que reacciona el tipo de cambio, entonces se encarece la vida en dólares y la gente siente que le están subiendo las cosas en dólares”.

Esto no es algo que pueda mantenerse por mucho tiempo, tarde o temprano el tipo de cambio va a reaccionar, porque es un precio más, y va a registrar un alza muy importante, explicando que si el dólar absorbiera toda la inflación, el precio de hoy es apenas una quinta parte de lo que debería ser y por paridad es la mitad de lo que debería ser, ambas formulas sirven y evidencian que el tipo de cambio en términos relativos está barato, en comparación con otros precios y como han subido otras cosas en la economía, esta barato y eso no es sostenible en el tiempo, sobre todo en un país que tiene un déficit estructural de divisas y un gobierno que el año que viene se enfrenta a un faltante de al menos US$ 10.400 millones que el cálculo hecho en Ecoanalítica, dijo Oliveros en entrevista radial.