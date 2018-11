Diputado chavista Jesús Faría: El comunismo busca la felicidad y las causas justas #12Nov

Jesús Faría, quien es un diputado chavista, se encontraba de gira por Rusia y Vietnam donde buscaba profundizar las relaciones del Psuv con los partidos comunistas de dichos países. En su regreso al país, Carlos Croes, en su programa de Televen, le preguntó al diputado: “¿En qué andabas tú por allá? ¿Buscando más comunismo?”.

Ante dicha pregunta, Faría respondió: “Ja ja ja. El comunismo une a todas las mentes y los esfuerzos que buscan la felicidad y las causas justas. En todo caso, lo que estábamos buscando era vincularnos más estrechamente, en el caso de Vietnam, con el partido comunista vietnamita, que es un gran partido, históricamente y en la actualidad, buscando la forma de profundizar la cooperación entre ambas naciones… y en Rusia vínculos muy importantes con partidos de gran relevancia en esa gran nación, una gran potencia, Putin…”

Seguidamente, Croes argumentó: “Pero el comunismo ha perdido terreno en Rusia con Putin. Putin no es comunista sino todo lo contrario”.

Faría aseveró: “Actualmente lo que está planteado es detener al imperialismo, más allá de los objetivos de transformación”.

Además, afirmó que Rusia no es imperialista: “Rusia no invade naciones. Rusia no explota a las naciones. No le extrae los recursos a las naciones. Rusia se ha convertido en un gran polo de contrapeso al imperialismo norteamiericano”.