Jorge Millán: Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a la prehistoria

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Jorge Millán, se refirió a la crisis de servicios públicos en Venezuela, en especial a las fallas en el suministro de gas doméstico en el país, al indicar que muchos venezolanos se han visto obligados a cocinar con leña, lo que representa un retroceso importante en la calidad de vida.

“No es posible que Venezuela siendo uno de los países con mayores reservas de petróleo y de gas en el mundo, los venezolanos tengan que cocinar con leña, después del desastre en que ha colocado el gobierno a la industria gasífera, Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a la prehistoria”, dijo.

Millán aseveró que en todos los niveles del proceso del gas doméstico hay crisis, “desde su extracción, hasta su comercialización y entrega a los ciudadanos, en días recientes se anunció la cifra de producción petrolera que sigue cayendo, en la extracción de petróleo está el gas asociado y al bajar la producción de crudo, también baja la extracción de gas”.

El parlamentario informó que las refinerías en el país están al 30% de su capacidad. “Esto impide que el gas sea procesado para que llegue a los hogares, hoy de 75 kilobaudios, que es la cifra aproximada de los requerimientos de gas en el país, apenas se generan 40 kilobaudios, hay un déficit del 50% de este recurso tan necesario”.

Millán resalto que el país tiene la capacidad para ser una potencia gasífera y tener una vía alterna de ingresas a la del petróleo, “pero debido a la irresponsabilidad y la destrucción del régimen de Maduro, la extracción de gas se encuentra en su punto más bajo”.

El diputado a la AN también se refirió a que se cumple un mes del asesinato del concejal de Caracas, Fernando Albán en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Sebin, “todavía no hay respuestas, el gobierno ha tratado de tapar este homicidio, no se pronuncia ante la solicitud de la comunidad internacional para designar una comisión de alto nivel para esclarecer este hecho y hacer justicia”.

“Por estos hechos responsabilizamos a Nicolás Maduro y a quien usurpa las funciones de fiscal general, Tarek William Saab, porque en su complicidad de ocultar este asesinato, se pronunció de inmediato para evitar el conocimiento de la verdad en el caso de Albán”.

Millán recordó que Albán fue secuestrado en el aeropuerto de Maiquetía al llegar de una reunión de las Naciones Unidas ONU sobre el caso de Venezuela.

“Luego fue asesinado y al día de hoy el gobierno calla. Recordamos que Fernando Albán es un ejemplo de lucha y no descansaremos hasta que vuelva la justicia y se esclarezca este asesinato, hasta que los responsables de la pobreza, miseria, escasez y crisis en Venezuela salgan del gobierno y paguen por sus crímenes al destruir el país. Seguimos luchando para tener una Venezuela con libertad y progreso”.