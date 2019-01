Guaidó sobre los funcionarios: Escucharon el mensaje de perdón y me liberaron #13Ene

Juan Guaidó, en su intervención en el Cabildo Abierto, se pronunció sobre cómo ocurrieron los hechos cuando los funcionarios del Sebin lo secuestraron.

El parlamentario destacó: “Les hablé de reconciliación, de futuro y de la paz que queremos para el país. Y aquí estoy”.

Así mismo, hizo un llamado a los funcionarios: “Yo sé que ustedes no quieren esto”, aseguró el político de oposición.

A tal efecto, Guaidó siguió refiriéndose hacia los funcionarios: “Ustedes saben, funcionarios, que Maduro no los protege. Los que sí los protege es la ley de amnistía de la AN”, por lo que agregó que con la ley de amnistía que la Asamblea Nacional procederá, podrán tener paz, “esa paz, esa amnistía, es la que no brinda Maduro, porque no defiende ni a los suyos”, destacó.

Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional aseveró: “Me pude zafar del secuestro, porque hay gente que cree en Venezuela”, e indicó que los funcionarios “escucharon el mensaje de amnistía, escucharon el mensaje de perdón y me liberaron”.