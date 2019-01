Pollo Brito le dedica una canción a la Divina Pastora #13Ene

View this post on Instagram

Para todo el estado #Lara y cada una de las personas que estarán en tu procesión #DivinaPastora y por supuesto a todo aquel que quisiera estar contigo ahí este 14 de Enero. ………………………………………………………………………………. ¡Cómo quisiera Pastora estar en tu procesión! ¡Cómo quisiera Señora ver tu pueblo que te adora, que sientas mi devoción! Y ver tu río de gente con su amor puro y creyente llegando a la catedral. ¡Cómo quisiera cantar! por Venezuela implorar Y estar en cuerpo presente. Autor: Rafael Pollo Brito.