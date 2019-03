La cantante española Rosana Arbelo, dedicó uno de sus temas al presidente (E) Juan Guaidó #17Mar

View this post on Instagram

Durante un recorrido del presidente (E) de la República, Juan Guaidó, por La Guaira, la cantautora española Rosana Arbelo le dedicó la canción "Pa ti no estoy". Sonriente, Guaidó coreó el tema y contestó "pa los malos no estamos" La cantante aterrizó esta semana en Venezuela, "vine a ayudar" dijo Rosana en referencia a la emergencia humanitaria compleja que vive el país, agravada por el apagón nacional. La artista ha comenzado a recorrer algunas zonas de Caracas para ser testigo de la crisis y buscar soluciones, según informó a traves de su cuenta en Twitter. La interprete canceló la gira de conciertos por España con la intensión de dedicar su tiempo a colaborar con los venezolanos. Vídeo: @el_pais #Venezuela #JuanGuaidó #LaGuaira #Vargas #Transición #Información #News #Noticias #ElImpulso #17Mar