Rectores universitarios se reunieron con comisión de la ONU #18Mar

View this post on Instagram

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, catalogó de “excelente” el encuentro con la delegación de derechos humanos de la ONU. “Oyeron a todos los rectores, a los estudiantes, la reunión fue excelente y se basó en la violación de derechos humanos, el tema salarial, el impacto presupuestario en investigación, en docencia e infraestructura”. Video: @TVVnoticias Lea más detalles en www.elimpulso.com #Venezuela #Universidades #ONU #DDHH #Información #News #Noticias #ElImpulso #18Mar