VIDEO Denunciaron que directora de liceo en Carabobo sacó a estudiantes por no llevar el bolso “bolivariano” #20Mar

En la tarde del martes 19 de marzo, se reportó un video donde un representante increpó a la directora del liceo José Austria de la Isabelica, estado Carabobo, debido a que la misma, presuntamente, habría sacado a los jóvenes por no llevar el bolso “bolviariano”.

“Yo soy responsable de la inversión del gobierno, a mí no me interesa si tu quieres usar el bolso, tú puedes venir con tu bolso normal, no estoy pidiendo que lo traigan”, dijo en principio la trabajadora.

Asimismo, luego de una discusión entre la directora y el reportero, este último preguntó a los jóvenes por qué los habían sacado de la institución, a lo que ellos respondieron que era “por el bolso”.

Seguidamente y ante la irregular situación, la profesora respondió que debían devolverlo “porque eso se los dio el estado a los niños que lo necesitan”.