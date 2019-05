OPINIÓN Innovaciones disruptivas para la educación (Parte I) #26May

El impacto atribuido a las innovaciones incrementales –como señalamos en los dos últimos artículos, al señalar que puede ser más pequeño de lo esperado, también se hacen cuando se afirma que una misma innovación puede ser revolucionariay, por lo tanto“radical” en una empresa y/o institución e incremental en otra.

La literatura académica al centrar su atención en el estudio de las innovaciones de tipo radical ha contribuido a consolidar la consideración que sólo los grandes avances en el conocimiento científico y tecnológico son capaces de generar innovaciones incrementales y radicales.

De esta concepción surgen planteamientos de gestión de la tecnología en la empresa o institución que se fundamente en la importancia de la potenciación de las actividades desarrolladas a los departamentos de I+D, por lo que la visión del proceso de innovación basado en estas consideraciones es enteramente de tipo lineal.

En esta misma línea, las actividades de mejora e innovación caen fuera de las actividades de gestión en el paradigma de los directivos occidentales empresariales y/o universitarias, puntualizando que las empresas y universidadesdeben instituir, por lo menos, incrementos graduales (incrementales) en base a programas de cambio tecnológico, organizativo, cultural y social, haciendo que los que realizan el trabajo identifiquen e implanten pequeños cambios en productos y procesos, dejando de lado la visión común de tratar las actividades de innovación como tareas especiales asignadas a equipos de proyecto o grupos de trabajo.

Por tanto, es imprescindible enfatizar conceptos tales como la mejora continua o el aprendizaje permanente los cuales deben vincularse directamente con la forma de dirigir el proceso de innovación incremental en la empresa y/o educación universitaria o en cualquier institución pública o privada.

“Innovaciones Radicales”:,

Las así llamadas,por los autores de la mayoría de las Web consultadas, se denominan: mundialmente como “Tecnologías Disruptivas.”

Se producen con productos y procesos nuevos, completamente diferentes a los que ya existen. Son cambios revolucionarios en la tecnología, en la estructura y estrategias empresariales y educativas. Representan puntos de inflexión para las prácticas.

En nuestra UCLA, cuando se abrió en 1971 la carrera de Análisis de Sistemas de Procesamiento de Datos, se basaron en un pequeño grupo de profesionales que trabajaban en ERCO y al preparar tales profesionales y otros con Maestría en el área, nos dieron cursos de especialización, de forma que ya en 1976 se pudo organizar y fundar la carrera de Ingeniería en Informática.

En Venezuela, el modelo gubernamental de incorporación de tecnologías basado en la entrega-regalo de una “canaimita” a niños y adolescentes, y no a sus maestros y profesores, previamente preparados…¿Se justifica los enormes gastos iniciales? ¿Es sustentable? ¿No hubiera haber sido más productivo otra alternativa, que la hay?

Reflexión sobre lo que sucede

Parece oportuno reflexionar sobre qué sucedió y qué sucede en Venezuela hoy,- donde el modelo 1 a 1: ¿ha mejorado la educación y formación, al no estar reciclados los docentes, no contar con la conectividad y no saber cómo se han desarrollado los contenidos y por quién?

El dios Kanaima debe estar indignado. Tiene fama de ser el dios del mal entre nuestros indígenas. Con su nombre ancestral, minimizado y españolizado a “canaimita” espero no sea una forma de traspasar esa maldad a nuestros niños, ya que el mejoramiento de la educación está basada en 5 “C´s”, que deberían hacer reflexionar a los gobernantes del Estado Federal Centralizado y a los políticos, contrariando las peticiones del Libertador -en sus cartas desde 1826 hasta su muerte- de que los “problemas se resuelve en los municipios y en cada estado, visionando -hace casi 200 años- el Estado Federal Descentralizado: en lo político, económico, social, educativo, financiero,,etc…¡Qué pocos gobernantes y políticos han exigido a sus partidos y ofrecido al “soberano” este obsequio ciudadano!

Análisis de las “5 C´s”:

Suponiendo que la primera «C»: la Computadora esté asegurada, -en toda Venezuela no lo está- para:

• Capacitar docentes con la masividad requerida y preparar el ambiente a estudiantes y padres. • Producir contenidos adaptados a las necesidades locales en la cantidad necesaria y usar los existentes.

• Bajar la educación y la cultura al pueblo, a cargo de los miembros de las Universidades.

1ª.- Computadora: No se han producido en Venezuela, en su mayoría. Lo anunció, muy ufano, el Presidente desde Portugal. Una buena idea, sin duda, pero nuestros niños se preguntan: ¿“por qué” no se han construido aquí? ¿Es que no tenemos docentes especialistas e ingenieros y técnicos para ello? o ¿Es que los gobernantes, diz que socialistas, no creen en ellos?

2ª.- Conectividad: No la tienen. Poquísimas escuelas están conectadas a Internet. Y la mayoría de las familias de esos niños, tampoco. ¿Por qué no hacer sinergia con las empresas de cable para la conectividad?

3ª.- Capacitación: Del estudio realizado en el Instituto Pedagógico de Caracas (El Nacional 24/09/2011), se dedujo:

• Los maestros y profesores universitarios venezolanos necesitan entrenamiento para usar bien las laptops en clase.

• Hay resistencia en la mayoría de maestros y profesores al uso de la tecnología, como apoyo educativo.

• Ante la oferta de enseñar a crear nuevos contenidos y actividades a maestros y profesores de la universidad y las escuelas, no hay alicientes. ¿”Por qué” no involucrar a los universitarios y las Universidades en cada estado del país?

• Los niños llevan el computador a su casa. ¿Están preparados los padres para ayudar a sus hijos? ¿Tienen conectividad?

• Si el maestro y el profesor universitario no está ganado para el cambio educativo, no inculcará hábitos de búsqueda e investigación a los niños, adolescentes, ya que éstos no podrán afianzarse en los lazos familiares y enseñar a sus padres. Falla grave educativa. ¿Por qué no se dieron las “canaimitas” y cursos de uso y desarrollo a los maestros y profesores?

4ª.- Contenidos: Lo que no dijo el Presidente es que este regalo -que no lo es del gobierno- porque lo pagamos todos los venezolanos- venía con caramelos envenenados. Los niños al navegar se encuentran:

• Con el rostro y el pensamiento único del autor (sic) del regalito… Los niños, ingenuos, desprotegidos, verán al gran benefactor generoso (Kanaima, dios del mal).

• Los programas, en su mayoría no se han desarrollado por venezolanos. Creemos poder hacerlos mejor por conocer nuestra idiosincrasia. Le enseñan por que el socialismo del siglo XXI es la “fuerza de los pequeños”, y una ministra de educación se vanagloria de “reproducir la ideología del Estado socialista” ¡Qué descaro pretenderimponeren sus mentes el poder de “ellos”violando la Constitución y el respeto a la pluralidad de las i formas de pensar y actuar!!.

• Además, ¿Cómo quedan las Universidades y escuelas del país con profesores y maestros, empleados y obreros mal pagados? ¿Cómo quedan los estudiantes que para asimilar “contenidos” necesitan transporte, becas, comedor?. ¡Qué caraduras los gobernantes que están destruyendo la educación! ¡Cómo nos ofenden a los padres y madres de esos niños y a la dignidad de los venezolanos al pretender corromper y alterar la formación de la niñez y adolescentes y condenar a los niños a un papel de admiradores, de adoradores, de robots del jefe único y de la ideología fracasada en el mundo!. Violan flagrantemente la Ley Orgánica de Educación y la Constitución.

Consecuencias: En la UCLA había una inscripción de alrededor de 25.000 alumnos en todas sus carreras hace 3 años, bajó a 17.000 y hoy no llegan a 9.000. Cantidad de profesores se han ido, pues el sueldo mensual de un Titular a DE no llega a “5 $”, además de que en la Reconversión Monetaria nos atracaron el monto de sueldo mensual dividido entre 100.000 (los famosos 5 ceros, y nos quebraron CAPUCLA – IPSPUCO – APUCLA – FONDO DE JUBILACIÓN, etc…y a LOS ESTUDIANTES LES QUITARON LOS BENEFICIOS DEL Transporte y del Comedor Estudiantil…

Gobernantes: Sus actuaciones “NO” son DISRUPTIVAS o REVOLUCIONARIAS. Son“diabólica”, propia de personajes que no respetan a los ciudadanos y pretenden que se le postren de rodillas…Se trata de un CRIMEN de lesa humanidad y de Traición a la Patria.Maduro y acompañantes: “El socialismo sólo funciona en dos lugares: en el Cielo, donde no lo necesitan, y en el Infierno, donde ya lo tienen”.

5ª.- Comunidad: Hasta ahora el gobierno ha hecho propaganda, no educación a la comunidad. Les presento lo mejor que he conseguido. Le invito a que profundice INICIATIVAS existentes que se analizarán en los próximos temas.

“LA VISIÓN DEL FUTURO” “Una visión sin acción no pasa de un sueño.Acción sin visión sólo es un pasatiempo.Pero una visión con acción puede cambiar el mundo”(Joel Barrer) Nota: Próximo domingo analizaremos las bases constitutivas de la innovación disruptiva, tomando en cuenta los Informes mundiales de cambios industriales, empresariales y tecnológicos que incidirán en alto grado en la educación y el empleo.

Juan José Ostériz