Fracción 16J pedirá en la AN activar el artículo 187 #28May

Richard Blanco, diputado ante la Asamblea Nacional y miembro de la Fracción 16J, aseguró que esta fracción solicitará debatir ante el parlamento la aprobación del artículo 187 para aprobar el eventual ingreso de una coalición internacional en el país.

“A través de este medio me permito como Diputado electo por Caracas, miembro de Alianza Bravo Pueblo y representante de la fracción 16 de julio, solicitarle respetuosamente al Presidente Juan Guaidó apoye la solicitud de nuestra fracción de incorporar al orden del día martes 28 de mayo del 2019 la propuesta para la aprobación del artículo 187 #11 de nuestra Constitución Nacional”, sostuvo Blanco.

Blanco señaló que esta fracción acompaña al presidente Guaidó de salvar a la patria, pero precisó que hay agilizar el paso.

“Nuestra gente se nos está muriendo de mengua en los hospitales. Desgraciadamente como lo ocurrido en el hospital de niños, que por respeto no me atrevo a repetir. Presidente Guaidó y colegas diputados la gente no tiene que comer”, enfatizó el parlamentario.