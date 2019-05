Felipe Capozzolo: Consecomercio solicitará eliminación de providencia sobre máquinas fiscales #29May

La eliminación de la providencia del Seniat sobre la adquisición obligatoria de las nuevas máquinas fiscales, por considerar que es un gasto exagerados que muchas empresas no podrán afrontar, solicitará al Gobierno el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

La información la dio a conocer el nuevo presidente del organismo que agrupa en su seno al sector terciario de la economía, Felipe Capozzolo, quien indicó que ya hay un movimiento organizado en el sector, que comenzó con la Cámara de Comercio de Valencia, al cual se han incorporado otras cámaras y asociaciones regionales, con el objetivo de solicitar, de una manera muy civilizada, pero muy firme que no sea aplazado nuevamente el tema de las máquinas fiscales, sino que sea eliminado.

“Sobre todo en estos momentos, sobre todo el pequeño comercio, no puede afrontar un gasto de esta magnitud, cuyo costo esta oscilando entre los 800 y los 2.000 dólares por unidad, para poder adecuarse a una tecnología, sin que haya ninguna garantía, de que a la vuelta de unos meses, vaya a seguir siendo la misma. Además no hay ningún plan de financiamiento, tampoco un plan de facilidades de pago; sin contar que el gran comercio que pareciera que no tendría problemas, pero si tienen muchísimos problemas, por que las grandes cadenas tienen que invertir millones para poder cambiar todos sus equipos y puntos de venta”, señala el nuevo líder del comercio.

Advierte que no es una situación fácil, en un comercio que ya venía prácticamente destruido desde el año 2018, señalando que las cifras del BCV donde indican que el comercio cayó en un 74%, lo certifica.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es “ taima” en este momento para poder organizarnos, para poder trabajar y definitivamente creemos que el tema de las maquinas fiscales, y en esto tengo que ser muy claro, hay que apoyar la iniciativa de todos los comerciantes y las cámaras que solo están pidiendo lo justo que es eliminar esta medida, al menos por ahora y que busquen otro momento para implementarla. Nosotros apoyamos que se modernice los mecanismos para pagar impuestos, promovemos en Consecomercio que todo comerciante serio debe pagar impuesto, pero el comercio en estos momentos, está enfrentándose a la liquidación y definitivamente, hay otras prioridades”, dijo Capozzolo en entrevista televisiva.