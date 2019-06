Crucero choca contra el puerto de Venecia #2Jun

View this post on Instagram

Al menos cinco heridos dejó el choque de un crucero contra el muelle en el canal de la Giudecca, en Venecia, la mañana de este domingo 2 de junio. El crucero llevaba a bordo 130 personas y perdió el control. Según medios italianos turistas que se encontraban en el muelle comenzaron a correr al ver el buque de 13 pisos “MSC Opera” rozando el sitio con su motor, emitiendo un fuerte ruido, antes de colisionar con un barco de turismo. En el momento del accidente la estación marítima estaba llena de pequeñas embarcaciones preparadas para la ceremonia del matrimonio con el mar, tradicional en Venecia. Video: @elmundoes Lea más detalles en www.elimpulso.com #Internacionales #Choque #MSCOpera #Venecia #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #2Jun