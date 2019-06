Emergencia: Sobre crisis de salud infantil y muertes de niños y en el país debaten en AN #4Jun

El informe sobre la emergencia humanitaria compleja de la salud infantil en Venezuela, fue el tema central del debate celebrado este martes en la Asamblea Nacional, durante el cual se revisó el caso de los niños y adolescentes fallecidos por causa del déficit hospitalario y la escasez de alimentos y medicamentos

La diputada a la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, primera en intervenir, explicó que los niños fallecidos no son consecuencia de las sanciones impuestas al régimen usurpador de Nicolás Maduro, sino que sus muertes se deben a que no se invirtió en un programa de trasplante en el país.

“Para temas humanitarios no hay sanciones por lo que eso no puede usarse de excusa. Nuestro compromiso político no es solo denunciar, sino lograr que esto cese cuanto antes, porque cada día que pasa representa más pérdidas humanas”, afirmó.

“Pequeñas tumbas blancas que antes no se veían con frecuencia, hoy las observamos más, porque son el reflejo de lo que ocurre en el país. Hoy mostrar esta realidad en la Asamblea Nacional no es solo sensibilizar más acerca de la crisis, sino que es asumir la causa de que en Venezuela se reconociera que hay una emergencia humanitaria, que necesitamos ayuda y que cada día sin recibir la atención significa más niños muertos”, dijo la parlamentaria

Bolívar, solicitó a los parlamentarios tomar registro de cada caso y niño fallecido, para armar un expediente y garantizar que sus muertes no queden impunes.

Durante este debate también intervinieron los diputados Luis Lippa y Manuel González, quienes expusieron la grave situación de la salud en los estados Apure y Bolívar, respectivamente.

Con relación al debate sobre el informe de la emergencia humanitaria compleja que alerta la catástrofe nacional, siendo éste el otro punto del Orden del Día, la diputada a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Mildred Carrero, explicó que todas las denuncias que recibe a diario el parlamento no serán en vano, porque las remitirán a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que sean escuchadas y atendidas.

“Alertamos a toda la comunidad internacional: en el país se están presentando cierres de instituciones educativas privadas, por falta de pago, lo que ha inducido a la diáspora de cientos de docentes, quienes se están yendo a otras naciones para buscar mejores condiciones de vida. En Venezuela hay dos realidades, la de Caracas y la del resto del país.

No es lo mismo lo que se vive en la capital, que la experiencia en los estados, a ellos les ha tocado una cara más fuerte de la crisis y eso debe saberlo el mundo entero y nosotros lo daremos a conocer a través de estos acuerdos e informes”, aseguró.