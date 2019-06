Borges expuso ante el Grupo de Lima situación de «precariedad y pobreza» en Venezuela #6Jun

El representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, alertó a los cancilleres del Grupo de Lima que si Nicolás Maduro continua en el poder, la migración forzada de venezolanos a países de la región se incrementará.

«El nivel de precariedad y pobreza es atroz. La gasolina no la hay fuera de Caracas, la gente tarda hasta cinco y seis días haciendo colas para abastecerse de combustible, no hay electricidad ni internet y la mayoría de negocios están cerrados. Con esto quiero decir que el problema de Venezuela no se va a estabilizar, va a empeorar», manifestó Borges durante la XIV reunión de ministros de relaciones exteriores del Grupo de Lima.

«Si Nicolás Maduro se mantiene en el poder crecerá la migración. ¡Es hora de actuar!», agregó el diplomático designado por el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó.