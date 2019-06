CEP: Mayoría de venezolanos cree que movimiento del 30 de abril debilito a Maduro y evidenció fractura de las FAN #6Jun

Según el criterio del 52% de los venezolanos, el alzamiento militar del pasado 30 de abril debilitó a Nicolás Maduro y evidenció la división que existe en la Fuerza Armada Nacional, según el último sondeo de cobertura nacional realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Asimismo, el estudio al profundizar por segmentos políticos, destaca que un 87% de los opositores y un 52% de los No Alineados piensan que el suceso debilitó a Nicolás Maduro.

El mismo sondeo indagó sobre distintos aspectos y sucesos de ese día y reveló que 64% de los entrevistados declaró haber escuchado, leído o visto algo sobre la llamada “Operación Libertad” propuesta por Juan Guaidó y la casi totalidad, 92%, dijo haberse enterado de que el pasado 30 de abril un grupo de militares de distintos rangos se pronunciaron en contra de Nicolás Maduro e hicieron un llamado a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

En torno a la situación del país, el 89% de los consultados señala que esta entre pésima, mala y de regular a mala y solo un 11 la califica como buena o de regular a buena.

El 59% de los consultados en estima que el régimen no es una democracia y se está convirtiendo en una dictadura, mientras que el 34% estima que si es democrático y un 7% no sabe o no responde.

Un 92% de los venezolanos afirma que conoció de la libertad del dirigente de Voluntad Popular, a través de un indulto de Juan Guaidó y el 18% dijo que lo desconocía. Asimismo, un 66% estima que la liberación de Leopoldo López fue positiva y un 23% la califica como negativa.

El estudio, que fue aplicado durante el mes de mayo a 1.270 venezolanos mayores de 18 años, inscritos en el Registro Electoral permanente y que cuenta con un error muestral de +-3%, con un nivel de confianza del 95%.