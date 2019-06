OPINIÓN Reflexión en positivo: La Felicidad es nuestro derecho de nacimiento #6Jun

No sé si estoy en lo correcto pero me da la impresión que van a un salón de baile donde hay muchas parejas danzando para que haya paz todos deben bailar el mismo son, es muy difícil que al mismo tiempo y en el mismo gran salón se pueda al mismo tiempo y el mismo momento que uno bailen golpes tocuyanos, galerón oriental, tambores de barlovento, samba, chacha, merengue, tango, mambo, rumbo y salsa todos, como debe ser ese despelote si nadie agarra el ritmo, eso que trato de decir es como copia al carbón de los que nos pasa aquí y para nadie es un secreto que está dividido en cuatro porciones, toletes o parcelado y no es nada bueno para el progreso y ha sido base para el derrumbe, el atraso, la miseria, la pobreza y todos las plagas que han caído a esta noble y rica nación ,nos mantienen bajo un espíritu de censura y con el conocimiento firme de que ese es un vicio costoso.

El país en cuatro porciones o toletes va en pleno retroceso por lo que el noventa y dos por ciento 92%, conocemos este alto porcentaje de ciudadanos discriminados y atropellados por un mínimo porcentaje el difícil de creer parece un partido de golf que el que hace menos es el ganador, este es un caso muy especial y creo que único , por ejemplo la primera porción y dueños que toman las decisiones y lo mejor sin consultarlos, a lo macho, ejecútese, caiga quien caiga y los demás no se les toma en cuenta sino cuando se necesitan y para trancarles todo y atarlo que nada le salga bien ,aquí no se necesita gente pensante que solo sirven para entorpecer nuestro plan, aquí para que sean felices todos deben ser pobres y estar sujetos a los que digan los mandatarios que toman las decisiones además aquí hay una sola voz y todos el mundo chito.

Esto es lo que la gente piensa y es a voz pópuli que esa porción X es la que vemos el que proporciona la violencia, paraliza el aparato productivo tranca y cierra el paso a todo el que tenga ideas de producir, el agresor el autoritario, agresivo, el que abusa y no mide los daños que causa el que atropella, el que maneja los fondos, el que descuide todo, el causante de la pobreza de las ruinas de las empresas básicas del sesenta y dos por ciento 72% del parque industrial, los que castigan sin piedad a los que piensan distintos, los que acabaron con la agricultura casi a su totalidad con el parque automotor, transporte, energía eléctrica, el agua, las medicinas, la estampida la diáspora de tantos venezolanos que jamás pensaron en abandonar el país, la desintegración familiar que tanto dolor ha causado, esto solo como una pequeña lista de lo que conocemos no alcanza ningún espacio para hablar de lo que tristemente hemos retrocedido y con la firme fe y esperanza de que consigamos el camino y la salvación de recuperar muy pronto nuestro país, y en la forma más pacifica posible y que las secuelas de este desastre se conviertan en bendiciones para el éxito y no en un revanchismo, ni rencores que solo sirven para crear un sufrimiento en vez de amor y paz hoy ausente.

Afortunadamente en nuestro país existe el otro grupo que con valentía, dignidad y amor por la patria siguen sorteando los obstáculos y siguen apostando al progreso, a un país productivo, a un país acreditado ,con créditos y bien relacionado con el mundo, un país donde se produzca lo que se consume y no ande mendigando en el mundo lo que aquí se producía y hasta se exportaba, esta mayoría que si saben producir han sido víctimas de las antes dicho, siguen con la voluntad y el ánimo de seguir haciendo solo, que no se le cierre el camino de poder realizar su creatividad, seguir produciendo , construyendo y compartiendo como buenos ciudadanos que piensan en hacer y no joder.

La otra porción o tolete según voz pópuli es la mayoría que honesta y decentemente se ajusta a la ley y la constitución pero da la impresión que ese no es el camino y confirma los comentarios de que aquí lo legal no tiene validez y los derechos constitucionales brillan por su ausencia, por estas razones y con toda la humildad hacer un ruego a Dios para que haya unión entre tantos que buscamos la paz, y el deseo de una buena convivencia que nos permita vivir en paz y progreso tengo o tenemos fe de que esta porción que trabaja en este grupo, porción o tolete va por ahí sus inquietudes que por el bien de todos y sin discriminación sean benditos por dios y los ilumine y convenza a la otra parte que ese es el verdadero camino a seguir, y que al conseguir la paz y la convivencia también aparece la confianza, la credibilidad, el deseo de triunfar y un país apetecible que invite a vivir y convivir, compartir una puerta grande con el mundo, a volver hacer pacifico, buenos vecinos y buenos negociadores; donde regrese el abrazo fraternal, la sonrisa franca y no la morisqueta y el puño cerrado, tengamos mucha firmeza, convencidos que pronto lo lograremos, sin traumas, sin revanchismos, sin odios, ni rencores, primero nuestro país con su idiosincrasia original con el mayor respeto y deseo que suceda cito unas palabras de Martin Luther King que viene muy a tiempo a este grupo que aspiran a la paz, la convivencia y el bienestar , no me imagino al destino llamando a mi puerta sin hacer nada por atraerlo ya estamos cumpliendo hoy todo lo posible y luego dejar que la vida haga el resto también lo están haciendo y sin desmayar.

La felicidad es nuestro derecho de nacimiento por ella este alto porcentaje está luchando.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por las Paz, la Convivencia y la Propiedad de nuestro País.

José Gerardo Mendoza Durán

