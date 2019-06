Guaidó en Carabobo: Tuvimos que pagar facturas en dólares que no consumimos porque nos iban a quitar Citgo #7Jun

El Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, está llevando a cabo la presentación del Plan País en Carabobo, donde habló sobre los pagos que se tuvieron que realizar para solventar las deudas del régimen de Maduro.

«Tuvimos que pagar facturas en dólares que no consumimos y lo hablo literalmente, porque tuvimos que pagar bonos de Citgo para proteger ese activo que nos iban a quitar«, aseveró.

«No vamos a perder el futuro, lo vamos a ganar porque es la oportunidad de ser libres en Venezuela, así tengamos que pagar facturas que no nos corresponden» aseveró de forma eufórica.

#7Jun #PlanPaís @jguaido: Tuvimos que pagar facturas en dólares que no consumimos. No vamos a perder el futuro, lo vamos a ganar porque es la oportunidad de ser libres en Venezuela, así tengamos que pagar facturas que no nos corresponden. pic.twitter.com/UlTwvPPZgJ –@TVVnoticias

— Reporte Ya (@ReporteYa) June 7, 2019