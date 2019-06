UCV confirmó presencia de chipos infectados que pueden transmitir el Chagas #7Jun

View this post on Instagram

En un comunicado emitido por el Instituto de Biología Experimental (IBE) de la Universidad Central de Venezuela denunciaron la existencia de chipos infectados con la enfermedad de chagas en zona de Bello Monte, en el municipio Baruta. Esta enfermedad era comúnmente asociada a los sectores rurales del país, sin embargo desde el 2016 se han multiplicado los casos del virus en las principales ciudades. #Chipo #Baruta #UCV #Caracas #Venezuela #Miranda #CaraotaDigital #7Jun