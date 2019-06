Rafael Romo: La Copa América 2019 la afrontaremos con mucha ilusión #13Jun

Disputar un mundial de fútbol siempre será un objetivo y una meta para cualquier futbolista, pero ser el primer portero venezolano de tener el privilegio de vivir ese momento es un verdadero sueño. Rafael Romo Pérez mejor conocido como Rafa, nos contó acerca de su recorrido en su vida profesional, sobre sus pasos con la vinotinto sub 20, equipos europeos y selección nacional.

En este 2019, se cumplieron diez años del pase al primer campeonato del mundo por parte de la selección venezolana de fútbol, que durante la noche del 8 de febrero vencieron a Uruguay 3 goles a 1 y lograron el pase inédito a Egipto, pero la jugada que lo cambió todo, fue una parada espectacular de Rafa Romo ante Colombia durante el último partido de la fase de grupos en el campeonato sudamericano, disputado en suelo venezolano.

La oncena de Venezuela dirigida por César Farías, tenía que sumar ante los »cafeteros» para meterse a la siguiente fase, un joven delantero llamado *Salomón Rondón anotó al minuto 41′ y los colombianos igualaron al tramo 63′, pero en los últimos segundos (exactamente al minuto 93), el héroe del combinado tricolor fue Romo, quien contuvo un disparo desde el punto penal con una estirada hacia su mano izquierda, para cerrar como líderes de grupo en el estadio Monumental de Maturín y tener la esperanza intacta de clasificar al mundial de fútbol.

Enlace: Video del penal atajado por Rafa Romo

https://www.youtube.com/watch?v=5CQY9ILT4Nw

-¿De donde surgió la pasión por el fútbol?

-Mi pasión por el fútbol viene de familiares, la familia de mis padres son de origenes españoles y en los años 60 llegaron a Venezuela, siempre fueron fanáticos del balompié, mi padre fue portero del Portuguesa FC, mi hermano mayor también jugó allí y mi abuelo es uno de los fundadores del Atlético Turén, es decir vengo de una familia muy futbolera.

Si bien desde pequeño practicaba el béisbol, la pasión por el fútbol me llamó la atención y comencé a practicar en diferentes posiciones hasta que por sugerencia de algunos entrenadores y por el pasado de mi padre en la portería, decidí ser guardameta.

-¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Turén?

-Vivía en una gran Venezuela y quizá no lo sabíamos, recuerdo jugar en la calle con mis amigos los campeonatos infantiles en Turén y lo que representaba ser formado en un pueblo donde todos nos conocemos, y se comparte mucho con la gente.

La infancia que tuve en Turén fue bastante placentera en mi vida, me ayudó a formarme como persona y es algo que siempre estaré agradecido.

-¿Cómo fue tu primera experiencia en el balompié venezolano?

-Mi primera experiencia como profesional fue en el Atlético Turén, me encontraba en las categorías inferiores, ya había participado en los campeonato Sudamericanos sub 15 y sub 17 con la vinotinto. De la mano del profesor William Pacheco, tuve la oportunidad de debutar en Copa Venezuela y de hacer buenos partidos, luego me dieron el chance de debutar en la segunda división, fueron seis meses muy lindos y los recuerdo con mucho cariño, que me terminaron de ilusionar para hacer una carrera profesional, así que siempre le tendré aprecio al Atl. Turén, el cual siempre será mis colores.

-¿El momento más especial en la vida de Rafa Romo es la clasificación de Venezuela a su primer mundial de fútbol?

-Sin duda. La clasificación al Mundial sub 20 siempre la voy a recordar, es una de las anécdotas más bonitas que me ha dejado este deporte y será una de las mejores.

Formar parte de esa generación que consiguió por primera vez ir a un Mundial, es algo que me llena de orgullo, creo que a partir de allí *Venezuela *a nivel juvenil ha venido consolidando ese modo de trabajo, entrega y ambición, luego de esa, han venido muchas más e incluso generaciones que han logrado participaciones mejores que la nuestra, pero siempre va a ser muy especial por ser la primera selección en un campeonato del mundo, porque sabemos lo difícil y lo mucho que nos costó como país ir creciendo en el fútbol.

Es algo que me llena de satisfacción haber sido parte de esa historia.

*-¿Qué aprendiste en Udinese? *

-Con el Udinese tuve mi primera experiencia en el exterior, llegué muy joven luego de un paso gigante en mi carrera, si bien había jugado en la primera división de Venezuela y tenía minutos con un equipo muy modesto como lo era Llaneros de Guanare, ese gran paso sin duda me marcó y aprendí mucho en el fútbol italiano sobre mi posición, sobre cómo se debe trabajar en el fútbol élite y para poder mantenerse allí. Si bien las oportunidades fueron poca, estuve durante varios años y tengo que admitir que aprendí cosas que ahora en este momento de mi carrera las recuerdo para seguir mejorando.

-¿Jugaste también en Estudiantes, pero viviste una etapa muy linda en Guayana, ¿quizá es la mejor en el Fuve?

-En el fútbol venezolano tengo 3 experiencias en la primera división, obviamente a la primera en Llaneros de Guanare, a quienes les agradezco por confiar en mi con la regla de juvenil y fueron quienes me ayudaron a dar el salto al fútbol europeo.

Volví a Venezuela para jugar en una institución que tiene muchos años de historia, fueron 6 meses en la ciudad futbolera como Mérida que me sirvieron para agarrar ritmo, si bien no fue el mejor momento de Estudiantes, los recuerdo con cariño y agradeceré por los momentos vivido. Y como comentas, al equipo que más le tengo aprecio en el balompié nacional, al que apoyo y me siento identificado por vivir buenos tiempos, es Mineros de Guayana.

La verdad que a Puerto Ordaz y a Ciudad Guayana le agradezco demasiado por tanto apoyo en el fútbol venezolano.*

-¿Cómo se siente Rafa Romo de haber pertenicido a dos grandes clubes como el AEL Limasol y hoy día APOEL de Nicosia? es en este conjunto que te has convertido en figura, siendo de los mejores guardametas.

-Chipre ha sido una experiencia muy bonita, primero en el AEL, uno de los equipos más grandes del fútbol chipriota y en el cual jugué una temporada, en la cual tuve la oportunidad de retomar la continuidad futbolística, jugando en la mayoría de partidos y junto a todo el plantel conseguimos uno de los objetivos trazados, que era clasificar a un torneo europeo.

Ahora en Apoel, es una de las exigencias más grandiosas de mi carrera, es un club que sale a ganar siempre, este año estamos primeros en la liga y jugando la semifinales de la Copa, la idea es terminar el año con el doblete para el equipo más grande de Chipre. Tenemos excelentes jugadores en un club importante y esperemos que al terminar el año podamos celebrar esos dos campeonatos.

*-¿En Marzo de 2018 fuiste nombrado como el mejor portero de la segunda de Bélgica, ¿Cómo te cayó la noticia? *

-En *Bélgica *tuve una muy buena temporada, el equipo si bien en los últimos minutos del campeonato se nos escapó el ascenso, llegamos al objetivo final. Creo que fue un año muy bueno para mi, llena de reconocimientos que vinieron por el gran momento que vivió el equipo y en lo personal me sentí muy bien, fue una de mis mejores temporadas de liga hasta ahora, el *Beerschot *siempre lo recordaré, le tengo cariño y me sirvió mucho para poder ir al *Apoel *y tener mayor experiencia, donde se me dio la oportunidad de jugar gran cantidad de partidos.

-La selección venezolana tiene dos guardametas de lujos, tú y Wuilker Fariñez nos dan seguridad y la certeza que la Vinotinto puede ser protagonista en la CA 2019 ¿Te imaginas ver a la vinotinto en la gran final de Copa América?

-La selección tiene en estos momentos una gran competencia en todos los puestos, tenémos grandes porteros, Wuilker es sin duda un referente en el arco venezolano a pesar de su juventud, la calidad que demuestra en cada partido y el momento de forma que vive, hace que la competencia sea dura, pero yo intento dar lo mejor de mi y estar trabajando para que junto a él, de esa competencia salga siempre beneficiado el equipo.

*La Copa América la afrontaremos con mucha ilusión, será un torneo que nos sirva para empezar las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar de la mejor manera. *

-¿A qué compañeros y amigos admiras por su entrega y dedicación?

El fútbol me ha dado muchas bendiciones de conocer a grandes jugadores y tener buenas amistades, y si me preguntas por posición, el ídolo que he tenido desde pequeño, he podido compartir con él como jugador y ahora en su faceta de entrenador, sin duda *Rafael Dudamel *es de los mejores futbolistas venezolano y junto a César Baena han sido una referencia en el arco.