Almagro se reunió con presidente del TSJ en el exilio y hablaron del R2P #14Jun

Luis Almagro, secretario general de la OEA, tuvo una reunión este jueves 13 de junio con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martin, donde hablaron sobre un proyecto acerca de la Responsabilidad de Proteger (R2P).

Almagro, mediante su cuenta de Twitter, contó: “Me reuní con Miguel Ángel Martin Presidente del legítimo TSJ de Venezuela. Conversamos acerca del proyecto conjunto OEA y TSJ sobre Responsabilidad de Proteger R2P en Venezuela».

Además, Almagro había sostenido otro encuentro anteriormente con el exrepresentante del régimen de Maduro ante la ONU, Isaías Medina, con el cual también discutió sobre la aplicación de la Responsabilidad de Proteger.

“Me reuní con Isaías Medina, ex diplomático venezolano, quien me hizo entrega del informe ‘The Ethical Question of Just Intervention’ (La cuestión ética de la intervención justa) sobre la aplicación de responsabilidad de proteger en el sistema multilateral”, comentó.