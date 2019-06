Beatriz Becerra dijo que crisis venezolana es “similar a la de los refugiados sirios” #14Jun

La ex eurodiputada, Beatriz Becerera, comentó que la crisis que están viviendo los venezolanos en la actualidad es “similar a la de los refugiados sirios”.

Precisó que aunque se parecen, la condición de Venezuela es distinta, ya que surge sin que se haya creado una guerra: «En Venezuela no ha habido una guerra. Sólo un régimen criminal, infecto, podrido, que ha esquilmado el país”.

“Cuatro millones de venezolanos han huido de su país porque no hay agua, no hay comida, la economía ha colapsado y el régimen actúa con brutalidad cada vez mayor. Los que todavía tienen algo ahorrado y pueden, se van a EEUU o España, los que no, terminan en campos de refugiados en varios países de América Latina, sobre todo en Colombia”, comentó.

Aseguró que el régimen se aprovecha del hambre para convertirlo en su arma letal: “El tirano y sus secuaces machacan a la población para seguir robando. Apurando el uso del hambre y la necesidad como arma de guerra”.