VIDEO María Corina Machado envió mensaje de ánimo: Se va a liberar a la nación de Bolívar #14Jun

#Repost @evtvmiami (@get_repost) ・・・ Al liberar a Venezuela el hemisferio dirá adiós al crimen, la corrupción y el socialismo. – Sin muchas “pepitas” en la lengua la dirigente de @ventevenezuela @mariacorinamachado sostuvo un franco diálogo con Leopoldo Castillo @elcitizen1 durante el programa #AlCierre de #EVTV , en donde fustigó algunas posiciones opositoras que aún no terminan de convencer a algunos sectores de la población venezolana. – Machado resaltó que pese a las decepciones que pueda sentir algunos venezolanos, que no ven aún salida a la crisis del país; muy a pesar de estar un poco bajo el ánimo, el Pueblo de Venezuela es uno de esos que “jamás se rinde” y que gracias a ello, se va a liberar no solo a la nación de Bolívar, sino que garantizará la liberación del crimen, la corrupción y el socialismo en el hemisferio”. – Si te perdiste este y otros programas visita nuestro canal EVTV MIAMI en YouTube. – #AlCierre con @sheinachang1 y @elcitizen1 de lunes a viernes a las 9:00 p.m⏰. Sólo por EVTV… ¡y que recojan los vidrios!