Guaidó desde Mérida: Vamos a aprobar el TIAR, ejerceremos todas las funciones #15Jun

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este sábado 15 de junio desde Mérida que se aprobará el TIAR y se ejercerán todas las funciones.

“Vamos a aprobar el TIAR. Claro que vamos a ejercer todas las funciones. Pero no caigamos en la tentación de pensar que ya lo hicimos todo y estamos esperando que nos vengan a ayudar”, comentó.

Ante esto, agregó que es importante que la ciudadanía siga ejerciendo presión en las calles ante el régimen de Maduro: “Cuando no haya gasolina, hay que protestar. Cuando no haya comida, hay que protestar. Cuando no haya gas doméstico, hay que protestar. Cuando no haya luz, hay que protestar”.

Por otra parte, instó a los venezolanos a mantener claro el objetivo y no decaer: «Aquí lo único que se desinfla es la dictadura y se fortalece las ganas de cambio de todo un país».