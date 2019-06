Saleh: Bachelet no nos está haciendo un favor, tiene que cumplir un mandato #15Jun

Lorent Saleh, expreso político en el exilio, habló sobre la visita que realizará la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet a Venezuela, asegurando que «no nos está haciendo un favor», sino que es un mandato que debe cumplir.

Mediante una entrevista que tuvo para TVVenezuel, Saleh indicó que “ella (Bachelet) está en bastante en deuda todavía, ella no nos está haciendo favor, ella no está siendo buena, ella tiene que cumplir un mandato y nosotros también, tenemos que cumplir nuestro deber que es no rendiros”.

“Bachelet no debe ir a constatar nada, porque ya hay un informe que ella misma presentó y que muestra una parte de realidad. Hay que ir a buscar soluciones, no constatar nada”, agregó.

Además, detalló que Saleh debe reunirse con todos los factores del país e indicó que “todos tenemos que exigirle y pedirle al mundo que haga presión para que Bachelet”.