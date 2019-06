RETACITOS #16Jun

La decisión del BCV de poner en circulación nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, es el más claro y evidente reconocimiento de que tendremos hiperinflación para largo y de que no se esta haciendo absolutamente nada para poner freno a este flagelo que esta pulverizando el poder adquisitivo de los venezolanos, a quienes ya no les alcanza lo que gana para medio comer y comprar los medicamentos, cuyos precios se han encarecido en una forma tan escandalosa que una caja de Nefrotal, medicamento para la hipertensión paso en un mes de Bs. 39.000 a Bs. 84.000 y la pensión es de apenas 40.000 bolívares. Asimismo, aun cuando la medida desde el punto de vista operativo pudiera parecer positiva, no la han explicado la gente que vaya a comprar un producto que cueste 6.500 bolívares y pague con un billete de Bs. 10.000 como le van a dar el vuelto, si no hay efectivo ni en el país ni en los bancos, que en estos momentos se pueden visitar en cualquier momento, porque no hay nadie y los propios cajeros dicen que ni la gente ni los bancos tienen dinero.

Pena ajena y vergüenza da observar como efectivos de un cuerpo castrense, para el cual antes el honor era su divisa, ahora en las alcabalas que van desde San Cristóbal al Occidente (Lara, Zulia, Guanare) están cometiendo un atraco impunemente contra las personas que viajan en autobús. El Modus Operandi que están utilizando, a la vista de todo el mundo, es detener el autobús y anunciar a los pasajeros que si no les pagan entre 1000 a 2000 bolívares por persona no les permitirán que el vehículo continúe su ruta. Si se niegan a pagar les hacen bajar maletas y les quitan lo que tengan de valor adentro y les decomisan la comida. Eso no es más que un vulgar atraco que están cometiendo los efectivos de este cuerpo que antes tuvo tanto respeto. Esta situación debe parar. Ya el pueblo no aguanta más abusos; sin embargo, nadie se atreve a formular una denuncia por temor a represalias, pero al parecer hay personas que estarían dispuestas a asumir su responsabilidad, denunciando este abuso de autoridad en perjuicio de la población.

A propósito, fue un atropello y un abuso de autoridad la actuación de efectivos castrenses en contra de ocho locales comerciales de Mercabar, en las primeras horas de la noche del jueves 13 de junio, cuando arremetieron contra las instalaciones, rompiendo candados, supuestamente sin tener una orden judicial y sin que estuviese presentes funcionarios del Ministerio Público avalando ésta abierta y flagrante violación de la propiedad privada, información que llego hasta nuestra mesa de redacción, por parte de algunas personas presentes que reclamaban con urgencia, la presencia de los medios de comunicación, para que registraran las acciones ilegales que allí estaban cometiendo funcionarios amparados en un uniforme, que pareciera ser una patente de corso para cometer delitos con total impunidad, todo lo que ha contribuido a que en estos momentos la otrora honorable Fuerzas Armadas Nacionales, que tenía todo el respeto del pueblo venezolano, en estos momento su imagen está ocupando los últimos lugares en cuanto al respeto del soberano.

Según el abogado defensor de los comerciantes, alrededor de 200, están demandando al jefecito de Mercabar, ya que desde el momento en que asumió el cargo comenzó a aplicar una política de aumentos periódicos, exagerados e inconsultos, de los cánones de arrendamiento y se han adelantado algunas acciones judiciales, lo que llevó al funcionario a intentar el desalojo por la fuerza de varios comerciantes, en una especie de pase de factura ya que aún no se conocen los resultados del juicio, lo que constituye una grave violación al proceso que se está llevando, al Poder Judicial que está conociendo la causa y un irrespeto al artículo 43 de la Constitución sobre la inviolabilidad del hogar, por lo que se ha elevado la denuncia a las autoridades del estado Lara, al Ministerio Público para que inicie una investigación y se adelantan las acciones legales correspondientes ante la violación de los derechos de los comerciantes, ya que se está intentando el desalojo arbitrario de unos 15 galpones, lo que afectaría la actividad comercial de más de 300 galpones que hacen vida diaria en Mercabar. Sería interesante averiguar qué opina el burgomaestre achocolatado, de estos abusos.

No mejora el enfermo en la UCLA, aseguran que en estos momentos visitar las instalaciones de esta casa de estudios, es poner en riesgo la vida, ya que como no hay vigilancia, en cualquier sitio y en cualquier momento te atracan a punta de pistola; como el MEU no envía recursos la infraestructura de la universidad se está cayendo, los docentes no asisten a clases porque no tienen transporte y tampoco recursos para reparar sus vehículos y para colmo de males, ahora al parecer continúa el éxodo en la institución. En efecto, sigue la estampida entre los empleados universitarios de la Universidad, aseguran que entre los próximos viajeros dique figuran nada más y nada menos que la rectora Nelly Velásquez, el decano de Veterinaria, el decano de Ciencias y hasta el decano de Administración, quienes están preparando maletas en busca de nuevos horizontes, ya que al parecer están observando que pareciera que mientras exista la actual situación país, las posibilidades de que la UCLA vuelva a ser lo que fue cuando su rector era Ricardo Longoria, se ven muy lejanas.

Lo que al parecer viene ocurriendo en el hospital del Seguro Social Pastor Oropeza de Barquisimeto requiere de una profunda investigación. Familiares de pacientes renales denuncian que en los últimos días han muerto varias personas que se vienen haciéndole diálisis en ese centro asistencial. Según parece la falta de agua ha generado problemas de contaminación en la sala de diálisis, a lo cual se suma que no hay insumos médico-quirúrgicos e instrumentales. Por supuesto que esta situación no sorprende a nadie, ya que es un problema de vieja data, no solo en este centro asistencial, sino en el resto de las instituciones dispensadoras de salud en la región; sin embargo, lo que genera mayor inquietud e impotencia, es observar como las autoridades regionales de salud pretenden tapar el sol con un dedo, ocultando una realidad que están viviendo de una u otra forma muchas familias larenses, que se ven obligadas a llevar sus kits con gasas, algodón, vendas, yelcos, jeringas cuando, por desgracia, tienen que acudir a los centros asistenciales de Lara. Todo esto lo niega el gobierno regional, para el cual en Lara no hay problemas.

Por cierto, denuncian familiares, casos de dos parturientas que al parecer fueron llevadas a este centro asistencial del IVSS en el oeste de Barquisimeto, las dos mujeres dizque fueron obligadas a parir en forma natural, aun cuando por indicaciones previas, debían ser cesareadas. Dizque una de ellas falleció y la otra sufrió pre eclampsia en medio del parto lo cual le provocó un ACV que dejó a esta ciudadana severas secuelas físicas, su cerebro presenta irritación y requiere de un tratamiento altamente costoso que no puede pagar. Ante la recurrencia de casos de este tipo en ese centro asistencial, cada día son más las voces de distintos sectores que se elevan, pidiendo la intervención del Pastor Oropeza. A los familiares de estas personas les preocupa que ambos casos queden impunes y se continúen presentando en forma recurrente, debido a que no se investigan y no se aplican sanciones a los responsables.

Aseguran que la presión por parte del gobierno regional, ante la directiva del Club Madeira, en Agua Viva, Municipio Palavecino, tiene que haber sido feroz, para que se hayan visto obligados a suspender a eso de las 10:00 pm de la noche anterior a su realización, el evento previsto en esas instalaciones para el día 7 de junio, cuyo objetivo central era el de discutir el programa del Plan País en Lara, evento que tendría lugar allí a las 9 a.m, de ese día viernes. Después de esta demostración de falta de seriedad, ya saben no solo los dirigentes políticos de la región, o cualquier otra organización, que para futuros eventos, las instalaciones de este negocio han quedado entredicho por no cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad, quedando además muy mal parados ante la comunidad que ahora les ha perdido el respeto que se habían ganado.

A propósito, a comienzos de la semana varias comunidades de Palavecino se reunieron, protestaron y tomaron la sede de la sala de sesiones del Consejo Municipal de Palavecino, reacción generada debido a los problemas de falta de agua y del gas, que se han convertido en una verdadera calamidad para cientos de familias de la zona, que se han cansado de enviar comunicaciones a distintas dependencia del municipio, sin haber obtenido ninguna respuesta, en todo momento estuvieron solicitando la presencia de la burgomaestre, la cual en ningún momento hizo acto de presencia, lo que pone en evidencia lo poco que le importan los reclamos de los habitantes del municipio, a quienes solamente toman en consideración cuando hay elecciones, o cuando necesitan que los apoyen para alguna actividad donde los “puedan utilizar” de resto, si te he visto no me acuerdo.

Las quejas por fallas en los servicios en Barquisimeto se multiplicaron en esta semana, pero a los problemas de falta de gasolina, de gas, de agua, de efectivo, de medicamentos, resulta por demás aberrante el abuso que están cometiendo los amigos de Corpoelec, quienes al parecer le quieren aplicar a los larenses, el mismo castigo que le vienen aplicando a los zulianos desde hace unos cuantos meses atrás. En efecto, denuncian que en esta pasada semana, la corporación de servicio sancionó a los larenses con doble tanda de racionamientos, suspendiendo el servicio cuatro horas en la mañana y cuatro o cinco horas en las tardes o en la noche. Por supuesto, la situación es tan tragicómica, que muchos habitantes de la región presuponen que ante tal deterioro del servicio, los funcionarios de esa empresa ahora ni siquiera están cobrando por el servicio, no hay quien informe sobre las deudas, muchas oficinas son poco operativas y no debe extrañar que ante la vulnerabilidad del SEN ocurra un nuevo mega apagón en cualquier momento, como ya lo han alertado los especialistas.

Hasta las tradiciones se van perdiendo debido a la ruda y más profunda crisis que nos ha tocado vivir en estas últimas dos décadas de desgobierno. Ya muy pocos celebran la navidad como antaño, tampoco la Semana Santa y mucho menos los Carnavales. Más recientemente se pudo observar como el día de San Antonio no fue tan celebrado como en el pasado reciente en nuestra entidad. La merma también afectó a los tamunangueros. Muchos han salido del país a buscar nuevos horizontes, otros no tuvieron ni para el pasaje que los llevara a la procesión menos para una botellita de cocuy. Ah’ mundo cuando era a mundo y cuando en Quibor llovía. San Antonio bendito no olvides a este sufrido pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la democracia y libertad.

El presidente del sistema de transporte masivo en Barquisimeto, Transguiso al parecer puso de manifiesto su incompetencia para responder a planteamientos de los usuarios en relación a las condiciones de la estación central y de la falta de unidades, a la vez que permite el uso discrecional de las mismas por parte de los trabajadores. Cuando los usuarios recientemente hicieron la solicitud de mejoras, su respuesta palabras más, palabras menos fue que estos problemas los consiguió él desde un principio de su gestión. Con esta respuesta se pone en evidencia “el nivel profesional» de los ciudadanos que gerencian los servicios públicos en el estado Lara.

Se ha observado con preocupación a nivel regional, como algunos dirigentes del partido del sargento de Nirgua, al ser entrevistados en la televisión regional, se llenan la boca hablando de la unidad y de la necesidad de conservarla a toda costa; sin embargo, solamente basta que le jurunguen un poquito la lengua y de inmediato comienzan a hablar mal del Grupo de los Cuatro, cuestionan las criticas que todos están haciendo a Falcón y aseguran que el Frente Amplio Venezuela Libre está siendo controlado por los partidos del estatus, de manera que nadie termina de entender cuáles son las intenciones de estos personajes que viven bailando en la cuera floja, no aportan nada positivo, por lo que deberían seguir aquel famoso dicho de que en boca cerrada no entran moscas.

