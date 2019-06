Padre del niño desaparecido en morgue denuncia negligencia y desidia en Hcuamp #18Jun

View this post on Instagram

Kleyder Ferreiro, secretario de Seguridad Ciudadana y Paz en el estado Lara, aseguró este lunes 14 de junio que un trabajador de la morgue del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) violó los protocolos forenses y colocó dentro de una cava, junto a los órganos de desechos inorgánicos, el cadáver del bebé Ángel de Jesús Montes De Oca Aranguren. Su padre, Ángel Montes de Oca, en exclusiva para elimpulso.com, rechazó estas declaraciones y responsabilizó, no solo al encargado de guardia, identificado como Edickson Barreto, sino a toda la directiva del principal centro asistencial de Barquisimeto por la desaparición del cadáver de su bebé. Montes de Oca denunció la poca supervisión, negligencia y desidia que existe en la morgue. Vídeo: @josemaes7 Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #NiñoDesaparecido #Morgue #Cicpc #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #18Jun