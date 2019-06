RETACITOS #23Jun

Quienes desde el régimen pretendieron meterle cuentos a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas, durante su visita a Venezuela, se cayeron de un coco, eso de la Operación @mbachelet, a través de la cual mandaron a pintar El Helicoide, realizar operativos médicos para chequear a los presos, permitirle a los presos políticos que hablaran por el teléfono público que allí existe, o que fueran al gimnasio a hacer ejercicio, que por obra y gracia del espíritu santo apareciera el agua, cuando nunca hay allí el vital líquido, el arreglo de la enfermería donde se realizan los encuentros conyugales, la pusieron como una tacita de plata; sin embargo la visitante, cuyo padre fue asesinado por el régimen chileno, está curada en salud, ha estado recibiendo información de la Misión de Expertos, por lo tanto lo que ha estado haciendo el régimen, es ocultar lo que todo el mundo sabe, no se puede tapar el sol con un dedo.

*****

En la reunión con los familiares de los presos políticos, desmintieron a las fuentes del régimen que le dijeron a Bachelet que en Venezuela no había ejecuciones, desapariciones forzosas ni motines en las cárceles; además le expresaron que en el MP presuntamente existen órdenes expresas de no recibir ni procesar ninguna denuncia de este tipo. Lo dicho por Guaidó que no es lo mismo leer el informe de la Comisión de Expertos, que tener a la gente frente a frente denunciando con toda su dignidad sus casos, es totalmente distinto, ya que se incluyen los detalles que en la mayoría de las veces quedan de lado, que revelan el ensañamiento y el sadismo del Estado, en lo que muchos han calificado como un patrón de exterminio, mientras otros lo califican de genocidio. La verdad es que con lo poco que pudo ver y escuchar, la Comisionada Bachelet lleva las alforjas llenas y debe rebobinar en su cerebro y rememorar lo que sintió, cuando su propio padre estuvo preso por la dictadura chilena y fue asesinado, ya que esto es lo que están sintiendo las madres, padres, hermanos, esposas e hijos, de quienes tienen a sus familiares en las cárceles venezolanas en las peores condiciones de hacinamiento.

*****

Una gran tormenta se está registrando en medios políticos de la región, luego de que el Frente excluyera a la gente del sargento de Nirgua de toda participación, al parecer por no estar de acuerdo con muchas de sus actuaciones; sin embargo, indican que la gente de AP no se quedó de manos cruzadas y en una reunión, dizque “advirtieron” que estaban dispuestos a airear muchos de los “trapos sucios” en los que supuestamente aparecen dirigentes regionales de varios de los partidos que hacen vida en la región, participando en negociados con el gobierno regional, lo que provocó que emitieran un comunicado “cantinflérico”, en el dicen que AP no está afuera, pero si “esta desincorporado de la Comisión de Estrategia”, entonces la pregunta que surge, si esta dentro cómo es que lo excluyen de la comisión a la que pertenecía. Por eso es que siempre se ha dicho, que “no aclares por que encaratas las cosas”, o eres marisco o eres molusco, no puedes ser ambas cosas.

*****

Es evidente que parecer el emisario del partido del sargento, que se reunió con la directiva del Bloque, sabía de lo que estaba hablando, porque seguramente en AP deben tener información “muy comprometedora” de varios dirigentes de los partidos del estatus a nivel regional, ya que deben tener pruebas de los teléfonos celulares que muchos tuvieron y que pagaba la gobernación de Lara, cuando estaba Falcón al frente de la misma; también de muchos de los contratos de obras que se otorgaron a estos personajes en ese tiempo, que luego eran subcontratados y se ganaban una buena plata sin haber aprendido nunca como se pega un bloque; pero además supuestamente existe también mucha información de negociados que han estado realizando con el gobierno regional y que les ha generado muy buenos ingresos, y allí no se salva nadie, ni siquiera el otrora partido del pueblo. Veremos que sigue pasando, pero lo cierto es que la procesión va por dentro y Carmelina lo sabe.

*****

Queremos recordarles el caso del profesor Eugenio Segundo Escalona, profesor jubilado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), quien fue detenido injusta y arbitrariamente en el mes de agosto de 2018, quien hasta esta fecha se mantiene recluido en la sede del Sebin, en El Helicoide en Caracas, sin que haya tenido resultado las gestiones realizadas por la Asociación de Profesores de la Universidad, el Foro Penal Venezolano. Lo más grave de este caso, es que este ciudadano, de vida ejemplar y nunca vinculados a hechos irregulares como el terrorismo, la delincuencia o el narcotráfico, tiene boleta de excarcelación desde el 6 de diciembre de 2018, y hasta la fecha las ordenes del tribunal han sido desatendidas por la policía política del régimen, mientras que este adulto mayor a lo mejor está perdiendo los últimos años de su vida, recluido en una de las mazmorras de este cuerpo de seguridad del régimen usurpador.

*****

Muchas veces el pueblo se pregunta cuales son las razones por las cuales, muchos funcionarios y funcionarias de nuestras policías se involucran en los delitos de matraca y extorsión, de allí que conversando recientemente con uno de los hombres de azul de Lara, comentaba que el salario que perciben es muy bajo, no les alcanza para mantener a sus familias, esposas e hijos, en una forma medianamente decente. Al parecer, el ingreso de un policía, con varios años de servicio, no supera los 100 mil bolívares e incluso se comenta que algunos, los más novatos, solamente perciben un poco más del salario mínimo, lo cual solamente alcanza para comprar 2 kilos de carne, dos harina de maíz y un kilo de arroz; además dizque no se cumple con el seguro contra riesgos y tampoco con el HCM, de manera que de ser esto cierto, esta situación debería ser revisada y revertida con urgencia, de manera que tengan salarios dignos.

*****

Una buena noticia, después de casi 7 meses acéfalo el Colegio Universitario Fermín Toro, manteniendo a una gran cantidad de estudiantes, padres y representantes pasando trabajos debido a que no había firma para los documentos, muchos de los cuales deben ser apostillados para mandarlos al exterior o para realizar alguna gestión administrativa dentro de nuestro país, esta semana pasada designaron a GA como nuevo director, de manera que ya han comenzado a fluir la enorme cantidad de documentos que estaban esperando por la firma del funcionario, sin que hasta ahora se haya podido entender, por qué esperar tanto tiempo para tomar una decisión administrativa, que era beneficiosa para el instituto educativo y para todos sus usuarios, en una demostración de ineficiencia en la alta gerencia de esa casa de estudios.

*****

Después de las denuncias formuladas por el diputado Guillermo Palacios en la Asamblea Nacional, en la plenaria del martes pasado, donde pidió un derecho de palabra, relativas a la detención de los médicos Daniel Yépez y Mariaanyoly Angulo, acusados injustamente de haberse apropiado de una camilla que realmente les fue donada y de la enfermera Clara Andueza, por donar una jeringa a una paciente que le necesitaba, por funcionarios del CICPC, se hizo la solicitud para que la Comisión Permanente de Política Interior de la AN, abra una investigación, en torno a la persecución que en estos momentos existe en Lara contra los trabajadores de la salud. No sabemos las razones por las cuales el parlamentario no aprovechó la ocasión, para denunciar la muerte de varios niños en la unidad de neonatología del Hospital Universitario Antonio María Pineda, tema que deberá ser incorporado en la investigación de la Comisión Parlamentaria.

*****

Circula por las redes sociales un video del doctor José Antonio Cisneros haciendo una semblanza de lo que son las características de los médicos venezolanos, lo que constituye un verdadero reconocimiento y homenaje para quienes se han formado en las universidades de nuestro país y se han dedicado al desempeño de esta heroica profesión de salvar vidas, cosa que se ha hecho cada vez más difícil en nuestro país, exposición que está sustentada en un artículo escrito por el politólogo y humorista, Laureano Márquez, sobre el ejercicio profesional de los galenos venezolanos, quienes en número superior a los 22.000 hoy se encuentran ejerciendo la profesión en diversos países del mundo, con la mejor calidad científica y técnica, pero a la vez con la misma vocación con la que estudiaron, se graduaron y ejercieron la profesión en el país percibiendo salarios miserables, pero nunca con el deseo de enriquecerse. Si no lo han escuchando, búsquenlo en el correo MedicosVenezolanos.net, su contenido no tiene desperdicio. Lo felicito doctor Cisneros.

*****

Muy movida estuvo la sociedad civil larense en estos últimos días, reclamando lo que ya se ha convertido en una letanía, ya que no afecta solamente a algunas zonas específicas de Barquisimeto, sino que son problemas generalizados como los cortes indiscriminados de electricidad cada vez más recurrentes, el racionamiento del agua, la escasez de gas doméstico, de gasolina, de efectivo, de medicinas, de alimentos y pare usted de contar. Lo más preocupante de esta situación es que las autoridades nacionales, regionales y municipales, a quienes les compete la solución muchos de estos problemas, se hacen de la vista gorda ante las denuncias, tratan por todos los medios de ignorarlas, o mucho peor, negar su existencia, como si fueran problemas que se pueden ocultar, cuando los vive diariamente la población, que es la que está recibiendo las goteras en la casa. Suponemos que a Carmelina o al Burgomaestre achocolatado, no les falta el agua, tampoco el gas y deben tener plantas eléctricas en sus residencias, los demás que se joroben.

*****

La olla que pretendió montar el alto gobierno, con “cejotas” a la cabeza con el caso de la ayuda humanitaria que se encuentra en Colombia, donde se acusa directamente a Guaidó de ser el cabecilla de la banda que supuestamente sustrajo los recursos, se ha ido cayendo por su propio peso. Los países han hecho donaciones en especies, no en dinero y por lo tanto no existen cuentas que administra la oposición o el presidente de la AN; la cuenta de la OEA donde se depositan los donativos, la manejan ellos directamente; la ayuda humanitaria ha entrado a Venezuela, unas 800 mil toneladas se ha hecho a través de la Iglesia con Caritas o a través de la Organizaciones No Gubernamentales y su objetivo fundamental es salvar vidas, no enriquecer los bolsillos de algunos avispados; en Cúcuta aun hay 300 toneladas que están en perfecto estado; los 2 millones de dólares recaudados con el concierto fronterizo será administrado por los organizadores, para proyectos humanitarios, en ningún momento ha sido entregado a ningún funcionario público del gobierno interino.

*****

Ya muchos venezolanos quisiéramos ver una actuación tan diligente como la que ha tenido el MP en este caso, con casos como la corrupción en Pdvsa, con las importaciones de alimentos de los CLAP, con las denuncias de Pudrebal y Pdval, con el “extravió” de los US$ 25.000 millones de Recadi, tampoco los depósitos de chavistas y bolichicos en los bancos de Andorra, los casos del Tuerto Andrade y muchos otros, que han sido públicos y notorios y ninguno de los contralores anteriores, menos el actual y ningún fiscal se ha dado por enterado, a pesar de que han sido casos públicos y notorios, de tal manera que nuevamente en este caso se cumple con aquello que “al inocente lo protege Dios”, así que amanecerá y veremos, no amparamos las vagabunderías, pero tampoco las acusaciones alegres y sin fundamento a las que nos tiene acostumbrado el psiquiatra psicópata.

Juan Bautista Salas