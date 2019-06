Acnur: Más de 341 mil venezolanos han solicitado asilo en el mundo #24Jun

View this post on Instagram

A través de su cuenta en Twitter @ACNURamericas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) mostró un video en la cual se visualiza los cinco países receptores de solicitudes de asilo de venezolanos en 2018. Entre los países se encuentran Perú, Brasil, Estados Unidos, España y Ecuador, sumando un total de 341 mil solicitudes. Es importante mencionar, que este lunes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el país está "al borde de una catástrofe" por el éxodo migratorio. Agradeció la decisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de reconocer la crisis de los exiliados venezolanos, que alcanzan cuatro millones en los últimos años.