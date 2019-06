Juan Guaidó y Fabiana Rosales denuncian amenazas del régimen de Maduro #24Jun

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el régimen de Nicolás Maduro le impidió a su esposa Fabiana Rosales salir del país. Acusó a las autoridades de Maduro de haber secuestrado a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros 22 diputados.

Me habría encantado (asistir), pero por la persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela, me impiden hoy acompañarlos”, manifestó Rosales al lado de su esposo en un vídeo enviado al Foro Atlántico, que se celebró en la Casa América en Madrid.

Guaidó denunció que actualmente trabajan en un contexto de “violación constante de sus derechos fundamentales, de persecución y de no libertad de expresión”.

“A pesar de ese contexto, no nos rendimos, seguimos adelante y tenemos las herramientas para salir de esta dictadura: unidad, disposición, una alternativa, un plan país, una coalición fuerte que se manifiesta y que sigue”, indicó.