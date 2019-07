Son Titulares domingo 7 de julio de 2019 #7Jul

Juan Guaidó sobre el diálogo: “No vamos a darle oxígeno a la dictadura”.

Iván Duque pide abrir investigación y enjuiciamiento contra Maduro en la CPI tras informe de Bachelet.

Human Rights Watch pidió que el informe de Bachelet sobre Venezuela sea remitido a la Corte Penal Internacional.

Guaidó: Régimen tortura a los venezolanos con violencia y miseria. «Hemos denunciado la crisis, insistido en la ayuda humanitaria y trabajamos por atender a quienes más nos necesitan, gracias al esfuerzo de muchos», agregó.

Comida por sexo en las cárceles de Maduro: el horror documentado del informe Bachelet. El informe de la Alta Comisionada señala a la Guardia Nacional y el Servicio de Inteligencia por delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención.

Informe de Bachelet es respaldado por 190 ONG que exhortan a aplicar sus recomendaciones.

Arreaza: No pueden ocultar que Venezuela es un país agredido y asediado

EEUU: Informe de Bachelet ilustra la crisis humanitaria en Venezuela

Maduro asoma «buenas noticias» en diálogo con oposición

Guaidó «acepta» críticas por negociación en Oslo y pide confianza para lograr su objetivo

Remigio Ceballos acusó a Acosta Arévalo de «conspirador y terrorista»

Foro Penal logra excarcelación de 13 personas en Lara

Borges: Los venezolanos están muriendo por la escasez de medicamentos y el único responsable es Maduro .

María Corina Machado: “Hemos apoyado a Guaidó, pero hay que asumir que la estrategia se está desvirtuando”.

64,6% de los venezolanos están dispuestos a votar si hay elecciones presidenciales. La cifra se eleva al 70,2% si hay cambio del CNE, con observación internacional, y si Maduro renuncia y no es candidato.

Cadáver del capitán Acosta Arévalo tiene ocho días en la morgue de Bello Monte.

Esposa del General Raúl Baduel pide fe de vida en su cumpleaños número 64.

Amigo de Óscar Pérez detenido ha sufrido un ACV y 18 convulsiones.

Morgan Ortagus: “Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones de los DDHH”.

«Estás de salida dictador»: el mensaje de Hebert García Plaza tras desfile del 5 de julio.

Al menos 693 asesinatos son atribuibles a las Faes.

Familiares de militares detenidos detallaron torturas y tratos crueles.

El calendario «mocho» pone peor la crisis educativa.

El mundo ya no tiene dudas del carácter dictatorial del régimen. Mientras no haya un cambio de régimen no cesarán las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos de los venezolanos y venezolanas.

Cruz Roja venezolana presentará informe sobre distribución de Ayuda Humanitaria en el país.

Adeptos al régimen de Maduro impiden visita de Juan Guaidó a Barlovento.

Expertos advierten que Caracas está bajo la amenaza de un gran apagón. Casi 90% de los 4.000 MW de capacidad instalada termoeléctrica en los estados Miranda y Vargas, que constituyen la principal oferta de energía para Caracas, está inservible, afirman fuentes del Sistema Eléctrico Nacional.

La escasez de combustible paraliza la paupérrima agricultura en Venezuela.

Según los datos de 31 socios comerciales, las exportaciones venezolanas en abril cayeron 35% en términos interanuales y 27% con respecto a los niveles de enero.

Sólo operan 22 taladros en la industria petrolera nacional.

Diarios venezolanos entre la espada y la pared. Censura, autocensura, amenazas y escasez de papel amenazan la existencia de la prensa escrita en Venezuela.

Excarcelan a docente que fue implicado por las Faes en supuesto atentado contra Maduro.

Cayeron en Perijá: Se registraban como huéspedes para robar en hoteles

Abatido delincuente tras robo frustrado en autopista Valencia- Puerto Cabello

Falla eléctrica en Tuy II tiene a El Hatillo sin agua

Funeral en Rusia de los 14 tripulantes muertos en incendio del submarino

Colombia podría anunciar permiso especial de trabajo para los venezolanos. El requisito permitirá solicitar empleo en empresas a pesar sin necesidad de poseer documentación.

Deportan a caminantes venezolanos en condición irregular, en acciones mixtas de la policía y Migración Colombia, en la ruta entre Cúcuta y Bucaramanga. Requieren la presentación del Permiso Especial de Permanencia o en su defecto el PTT, el Permiso de Tránsito Temporal, que les permite transitar por quince días en el territorio colombiano cuando su destino es otro país.

Cientos de venezolanos y colombianos luchan por una cita en el Registro Civil de Cúcuta.

Liberan a cuatro venezolanas obligadas a prostituirse en clubes de Gran Canaria.

Apagones ponen al sistema eléctrico de Argentina bajo la lupa.

Ex ministro de Lula lo acusó de desviar fondos de la corrupción para financiar campañas en Bolivia y Perú.

Mil muertos en tres meses en Libia por combates cerca de Trípoli

La policía mexicana se rebela contra el nuevo plan de seguridad de López Obrador.

Trump y May acuerdan presionar a Irán para evitar que obtenga una bomba nuclear.

Irán enriquecerá uranio al 5%, por encima de lo permitido en pacto nuclear.

Bolton: Ejército venezolano debe garantizar la seguridad del país

Un nuevo temblor de 7,1 sacude el sur de California

California pide a Trump declarar el estado de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,1

Explosión en centro comercial de Florida causa al menos 21 heridos.

Grecia elige el domingo entre Alexis Tsipras y Kyriakos Mitsotakis quién será su próximo primer ministro.

El Papa beatifica a famoso telepredicador estadounidense.

Bebé real Archie, hijo de Enrique y Meghan, es bautizado en el castillo de Windsor.

Muere el brasileño Joao Gilberto, uno de los padres de la bossa nova.

Niegan nacionalidad argentina a Catherine Fulop.

Con Messi expulsado Argentina logra el bronce en el partido más gris de la Copa América.

Messi, expulsado por segunda vez en toda su carrera en la victoria de Argentina ante Chile.

La dura frase de Lionel Messi tras el partido con Chile: «Lamentablemente la corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute el show».

La Conmebol califica de «inaceptables» las acusaciones de corrupción de parte de Messi.

Brasil, además del título, busca récord de partidos seguidos sin sufrir gol.

Perú busca su ‘Maracanazo’ ante Brasil hoy en la final de Copa América con Brasil.

El delantero venezolano Jan Hurtado será nuevo jugador de Boca Juniors.

Trotamundos se coronó campeón de la Copa LPB.

Dominante Rafa Nadal despide al francés Tsonga de Wimbledon.

Federer domina a Pouille y marca un nuevo récord como el único jugador en tener en su palmarés 350 victorias en el Grand Slam.

Barty, Serena y la española Carla Suárez pasan a octavos de Wimbledon.

El lanzador venezolano Carlos Carrasco padece leucemia.

Domingo 7 de julio de 2019