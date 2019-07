VIDEO Guardacostas de EEUU detienen submarino cargado de toneladas de droga #12Jul

View this post on Instagram

La Guardia Costera de Estados Unidos apresó a un mini submarino en el cual estaban cinco personas a bordo y trasladaban alrededor de 18 toneladas de cocaína y marihuana. El valor de la droga trasladada se estima en 569 millones de dólares. A través de un video se precisó el momento en el cual los pficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron de forma forzada al submarino, en un operativo plenamente efectivo. El desenlace de esta escena fue llevada a cabo en las costas de San Diego, California. . Texto: José Enrique Arévalo. . Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Internacionales #Guardacostas #Submarino #EEUU #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barqusimeto #News #12Jul