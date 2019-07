Fuerte nevada tiñe de blanco a Mérida #19Jul

View this post on Instagram

Nuevamente Mérida se tiñó de blanco. En un vídeo viralizado por las redes sociales, los venezolanos mostraron con orgullo las imponentes montañas y carreteras del estado andino totalmente cubiertas de nieve debido a las constantes precipitaciones. Es importante mencionar, que el pasado 10 de junio una fuerte nevada invadió el Pico Espejo, última estación del Teleférico Mukumbari. El Pico Espejo es el cuarto accidente geográfico más alto en la Sierra Nevada, con 4.765 metros sobre el nivel del mar, en comparación con el Pico Bolívar, el más alto con 4.984 metros sobre el nivel del mar. . Texto: José Escalona Foto: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #Mérida #Nevada #Lluvia #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #News #19Jul