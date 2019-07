Colombianos protestaron por asesinatos de líderes de DDHH #27Jul

Miles de colombianos marcharon el viernes 26 de julio en las ciudades más importantes del país para rechazar los asesinatos de cientos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos desde hace tres años.

En la capital, los manifestantes se expresaron con música, pancartas con los rostros de asesinados y banderas gigantes con los nombres de los líderes desaparecidos. Miles de bogotanos se agruparon en diversos sectores de la ciudad, desde donde caminaron hacia la plaza Bolívar, en el centro capitalino.

“Sin líderes no hay paz”, “somos el grito de los que no están”, “no más sangre, no más”, eran algunas de las leyendas en las pancartas exhibidas en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y otras decenas de poblaciones que se sumaron a la iniciativa.

El presidente Iván Duque, desde Cartagena, dijo en un discurso que “todos marchamos como simples gregarios en una sola voz, donde todos rechazamos la violencia contra líderes sociales, sin protagonismos, porque el verdadero protagonismo lo tienen los que han sido héroes en nuestro país y han entregado su vida”.

La Defensoría del Pueblo señaló a The Associated Press que desde finales de 2016, tras la firma del tratado de paz entre el gobierno y las ahora desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han sido asesinados al menos 436 activistas ambientales, líderes de restitución de tierras y promotores de la sustitución de cultivos ilícitos. Según la Fiscalía, 292 de estos asesinatos han sido reconocidos por las Naciones Unidas y sólo 175 han sido esclarecidos.

Por su parte, el exmandatario Juan Manuel Santos (2010-2018) se pronunció en Twitter apoyando esta iniciativa: “no puede haber paz y reconciliación con el asesinato de nuestros líderes sociales ¡esto debe parar ya!”.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo a la AP que la convocatoria se realizó a nivel nacional porque están “cansados de que nos asesinen a nuestros líderes de derechos humanos y comunales”, y que “esta marcha es por el respeto a la vida. Basta ya a los asesinatos por estos grupos ilegales”.

La semana pasada, el asunto fue abordado por Rupert Colville, portavoz de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. A través de un comunicado, Colville denunció el “sorprendente” número de activistas hostigados y asesinados en Colombia y exhortó al gobierno a investigar los ataques y llevar a los culpables ante la justicia.

Según el documento, en los primeros cuatro meses de 2019, miembros de la sociedad civil e instituciones estatales reportaron 51 presuntos asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos. La cifra, dijo Colville, confirma una etapa de violencia que se intensificó en 2018, cuando su oficina registró los asesinatos de 115 defensores de derechos humanos en Colombia.

Esa misma semana llegaron al país sudamericano varios representantes del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes evaluaron la situación.

Ariel Ávila, director de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo a la AP que estas marchas son un “intento de una parte de la sociedad colombiana de detener y de contener estos asesinatos y además de defender el proceso de paz”.

Con la firma de la paz en 2016, Colombia comenzó un lento proceso para permitir a los rebeldes integrarse a la vida civil. La ONU monitorea esa transición y el Consejo de Seguridad la debate y evalúa en sesiones regulares. Según las autoridades, desde que se firmó la paz con las FARC han sido asesinados más de 100 excombatientes.

Duque dijo a principios de mayo que detrás de los asesinatos de líderes comunales y activistas hay miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), del grupo narcotraficante Clan del Golfo y de otras agrupaciones criminales que amenazan y asesinan en zonas de cultivos ilícitos de coca.