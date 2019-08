Machado: Los venezolanos estamos enfrentando al peor régimen que ha existido en el hemisferio #2Ago

View this post on Instagram

Desde Puerto Píritu, estado Anzoátegui, la coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que más del 90% de los venezolanos se encuentra enfrentando al peor régimen que ha existido en el hemisferio. "Los venezolanos estamos aquí enfrentando al peor régimen que ha existido en el hemisferio. No son políticos, son criminales psicópatas, pero no han podido doblegar esta sociedad porque es de valientes, es un país que ama la libertad", Indicó. Machado afirmó que el régimen se encuentra colapsado y rechazó el encuentro que mantiene los factores democráticos con los representantes de Nicolás Maduro. "Hemos levantado la bandera de los valores. Este régimen hoy colapsa, por eso hay que seguir. Necesitamos un interlocutor confiable, cero falsos diálogos y farsas electorales", precisó. . Texto: José Escalona Vídeo: @MariaCorinaYA Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Nacionales #MCM #RégimenDeMaduro #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #News #2Ago