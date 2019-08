Fieles solicitarán al Episcopado declarar al Santo Cristo “Protector de Venezuela» #4Ago

En desarrollo están las actividades en honor al Santo Cristo de los Milagros, en la población de La Grita, con una histórica devoción de 409 años que se ha proyectado desde el Táchira a toda Venezuela. “Se están venciendo las dificultades propias de la época para seguir celebrado las fiestas del Cristo del rostro sereno”, expresó el Obispo de San Cristóbal.

Monseñor Mario Moronta informó que “este año por iniciativa de los sacerdotes y de la feligresía de La Grita se están recogiendo firmas para solicitar a la Conferencia Episcopal Venezolana proclamar al Santo Cristo Protector de Venezuela teniendo en cuenta que el año 2020 cumplirá 410 de año de veneración en estas tierras andinas, con proyección hacia Venezuela y el mundo”.

La imagen milagrosa del Santo Cristo recibe miles de peregrinos en su Santuario Diocesano. “Es una talla, hecha con una leyenda de milagros, por implorarle desde 409 la protección para la población. Y desde hace décadas los devotos de diversas regiones piden que proteja a Venezuela”, dijo el Obispo.

Manifestó monseñor Moronta que se está venciendo las dificultades para celebrar esta gran fiesta religiosa: “Se están venciendo las dificultades propias de la época para seguir celebrado las fiestas del Cristo del rostro sereno. No tenemos electricidad, no hay gasolina, pero esto no ha mermado el trabajo de las cofradías, los servidores, los posaderos”.

Indicó el Obispo que han recibido donaciones de alimentos para compartir con los peregrinos que van llegando al Santuario Diocesano. “Aun en medio de las dificultades estamos dando no lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y todo el entusiasmo de la fe que nos anima a seguir adelante”.

Este domingo, 4 de agosto, continúan las actividades religiosas en el Santuario Diocesano del Santo Cristo en La Grita, con una jornada de oración por la pronta Beatificación del Doctor José Gregorio Hernández, y los Siervos de Dios de la Diócesis de San Cristóbal. Y a las 2 de la tarde, el Obispo impartirá la bendición a los niños y a las familias.

El lunes, 5 de agosto, continuará la atención a los peregrinos con la jornada de confesiones y las celebraciones eucarísticas. Y desde las 8 de la noche, se efectuará la serenata al Santo Cristo y la vigilia de oración. El martes, 6 de agosto, la Misa Pontifical será celebrada por el Obispo Mario Moronta a las 10 de la mañana en el Santuario Diocesano, posteriormente se realizará la procesión con la imagen del Santo Cristo hasta la Basílica del Espíritu Santo.