Milagro Paz: La deserción estudiantil en las universidades del país ronda en el 60% #6Agos

La diputada ante la Asamblea Nacional, Milagro Paz, aseguró este martes que la deserción estudiantil en las universidades en Venezuela ronda en un 60%, mientras que el personal administrativo abandonó sus puestos de trabajo en un 50%. “Los datos confirman que la deserción estudiantil ronda en el 60%, que los obreros y personal administrativo abandonaron sus puestos de trabajo en un 50% y que los docentes buscaron otros destinos”, dijo la parlamentaria. Paz resaltó que los docentes universitarios buscaron otros destinos porque las principales casas de estudios no les ofrecen otras oportunidades. Puntualizó que el régimen de Maduro no quiere que en el país existan profesionales. . Texto: José Escalona. . Vídeo: @TVVnoticias Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #Univeridades #DiserciónEstudiantil #Diáspora #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #6Ago