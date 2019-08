Video ¡Desatado! Diosdado Cabello amenaza a la oposición #15Ago

View this post on Instagram

El discurso violento de parte de las principales figuras del régimen va en aumento. En esta ocasión, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, amenazó en su programa de televisión a la oposición. "Pueden decir lo que quieran escuálidos, pero los vamos a joder, donde ustedes quieran". . Además, aseguró que las elecciones parlamentarias en Venezuela podrían realizarse en enero del 2020. “Es posible que se hagan el primero o 2 de enero las elecciones. Ya ellos están llamando, diciendo que adelantaron las elecciones parlamentarias. Si quisiéramos, lo haríamos. Pero no, lo que sí podemos asegurarles es que del 2020 no pasa”, dijo. . Se ha vuelto costumbre para los dirigentes del chavismo emplear un discurso violento y ofensivo. Recientemente, Pedro Carreño se atrevió a llamar "pendeja" a la comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras el informe que revela las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. . Texto: Haydeluz Cardozo Vídeo: Cortesía Les más información en www.elimpulso.com . #Nacionales #Maduro #Venezuela #DiosdadoCabello #Acusación #Noticias #Información #ElImpulso #15Ago