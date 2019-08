Fedenaga: Consumo de carne per cápita pasó de 25 kilos a solo 8 #15Ago

Las malas políticas económicas aplicadas por este gobierno han destruido el aparato productivo nacional, y ello se refleja en la severa escasez de alimentos que hoy se registra en el país, asegura el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín.

Como ejemplo señaló que el rebaño nacional venezolano era de 17 millones de animales, y en estos momentos se ha reducido a menos de 9 millones, con una reducción del 53%, a lo que ha contribuido el contrabando de extracción.

Reveló que desde la década de los noventa hasta la fecha, ha bajado en forma dramática la producción nacional, el 97% de la carne que consumía el venezolano se producía en Venezuela y también el 70% de la leche eran de producción nacional, solamente se importaba un 3% de la carne para algunos restaurantes que traían para sus negocios algunos cortes especiales.

Señaló que el consumo de carne per cápita del venezolano ha caído de 25 kilos al año, a solamente 8 kilos; dijo que en estos momentos se están produciendo menos de 3 millones de litros, cuando décadas atrás se producían 10 millones de litros diarios.

“Hoy por hoy en materia de políticas públicas vamos al garete, no tenemos timón que guíe el barco, no tenemos lineamientos para seguir, no tenemos agroinsumos, combustibles para poder movilizar nuestras maquinarias o para ir a verificar los trabajos que se están haciendo en nuestras fincas, y no tenemos capacidad para poder comprar con nuestras estructuras de costos, que son muy distintos a los internacionales, estamos muy claros que lo que compramos lo adquirimos a precios internacionales y tenemos que buscar dólares en los mercados, que normalmente hoy tienen el común denominador de los ciudadanos en el país”, dijo Chacín.

Ratificó que el compromiso de los agricultores y ganaderos venezolanos, es continuar trabajando y así lo ratificó como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos; sin embargo indicó, que cada día para poder cumplir con los compromisos, están mandando más vacas al matadero, al enviar más vacas al matadero, hay menos partos y cada día es menor el inventario de animales.

“De 17 millones de cabezas que teníamos en el rebaño nacional en la década de los 90, en estos momentos se ha reducido a menos de 9 millones, y estos es realmente preocupante, debido a que hay un informe de la Federación de Ganaderos de Colombia, en donde luego de aplicar las restricciones con motivo de la fiebre aftosa, hoy no se explican cómo es que en su rebaño tienen 4 millones de animales más, los cuales tienen que venir de Venezuela, ya que el ganado aquí cuesta tres veces y media menos de lo que cuesta en el vecino país, por supuesto muchas de estas reses salen robadas del territorio venezolano, hemos denunciado que no se vigila la frontera, también los contrabandos de extracción, nosotros seguimos como productores venezolanos, arrimando la producción, aun a pérdidas, al mercado venezolano”, dijo el presidente de Fedenaga.