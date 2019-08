Video Maracaibo amaneció sin luz este jueves tras explosión en subestación eléctrica #15Ago

View this post on Instagram

Nuevamente sin luz amaneció Maracaibo este jueves, tras una explosión en una de las subestaciones eléctricas que abastece de energía al 80% de la capital zuliana. . . “Las fuertes lluvias en Maracaibo, ocasionaron avería en las subestaciones eléctricas que provocó una fuerte explosión la madrugada de este jueves. Parte de la ciudad y aledaños se encuentran sin servicio eléctrico”, informaron desde la cuenta de Twitter del programa El Toque de Diana. Hasta esta hora el reporte de fuentes ligadas a la empresa estatal eléctrica, informan que se trata de una falla en la subestación ubicada en Cuatricentenario, en Maracaibo, lo que mantendría a la capital zuliana casi en su totalidad sin servicio. Texto: Yorvi García Video: Cortesía #Nacionales #Zulia #Apagones #Explosión #Noticias #Información #ElImpulso #15Ago