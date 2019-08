Capriles: Exigimos la libertad de Edgar Zambrano porque no hay delito #16Ago

#16Ago se cumplen 100 días del secuestro del Primer Vicepresidente de la legítima AN Edgar Zambrano. Una arbitraria detención del régimen que no tolera que luchemos por la democracia. Exigimos su libertad porque no hay delito. ¡Venezuela no se rinde!#Zambrano100diasEnPieDeLucha pic.twitter.com/j0yq3OecEa