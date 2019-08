Juan Guaidó a Nicolás Maduro: Son unos cobardes, ¿Por qué le tienen miedo a la gente? #17Ago

Durante su recorrido por El Polvorín, sector de La Guaira, estado Vargas, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a la “ansiedad” de Nicolás Maduro de convocar elecciones y aseguró que las elecciones deben ser libres y las ganará Venezuela.

“Si el régimen se pone los pantaloncitos, que ya no los tienen, porque le tienen miedo a la gente, le tienen miedo de darle la cara al pueblo, vociferan de elecciones, es mentira lo que dicen, entonces pongan elecciones, porque las va a ganar Venezuela, Aquí hay un gran país unido en una sola dirección, en una sola causa y esa es la libertad, la democracia, recuperar a nuestro país. Son unos cobardes, no se quieren enfrentar a la gente, ellos tienen cuentas es con la gente, con quienes no tienen agua, comida y luz”, manifestó Guaidó.

Manifestó que el régimen de Nicolás Maduro no tiene los pantalones para darle la cara a los ciudadanos y solventar de una buena vez la crisis.

“Hoy estamos con más fuerza, una mayoría indetenible que quiere cambio. A los que derrotamos fue a la desesperanza, estamos derrotando a la mediocridad, a la corrupción, y aquí delante de mi pueblo y mi gente, les prometo que vamos a ganar esta lucha por Venezuela”, indicó.