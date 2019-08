Designación de Arias Cárdenas como embajador no ha sido autorizada por la AN #20Ago

La designación de Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela en México, no ha sido autorizada por la Asamblea Nacional, por lo tanto no puede representar a un gobierno ilegítimo que no existe, señaló el diputado William Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento.

Señaló que con esta designación, están violando el artículo 187 numeral 14 de la Constitución, que dice que todo embajador tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional, por lo tanto es el representante de un régimen usurpador, de un gobierno que no existe, porque el único gobierno legítimo es el que preside Juan Guaidó, quien es el presidente encargado de la República de Venezuela.

Sobre la decisión el Gobierno de Brasil, de no permitir el ingreso de funcionarios afectos al régimen de Nicolás Maduro, dijo no tener información específica; sin embargo admite que en la región, hay una especie de solidaridad continental, porque obviamente un régimen usurpador como el que tenemos en el país, que viola los derechos humanos no es un régimen bienvenido en ninguna parte del mundo libre y democrático.

“Por eso estas declaraciones que estoy dando, porque están designando embajadores que no representan el pueblo venezolano ni han sido designados por la Asamblea Nacional, afirmando que ocurren estas cosas como las que han pasado en Brasil y en otras naciones donde están actuando de forma solidaria con el pueblo venezolano que lucha por su libertad y la democracia”.

Señala que es probable que el Presidente Guaidó fije posición en torno a estas materias, explicando que él lo está haciendo en nombre del Cuerpo Legislativo, como miembro de la Comisión de Política Exterior, que es la que evalúa la designación de estos funcionarios para la política exterior de Venezuela, porque así lo dice la Constitución Nacional.

Por otra parte, en torno a la presencia de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez en Rusia, el diputado Dávila indicó que la Federación Rusa debe entender que no estamos en el Siglo XIX, cuando siempre le puso el ojo a América, indicando que para nadie es un secreto que los rusos siempre quisieron venirse hacia Venezuela, indicando que esto ha sido siempre, advirtiendo que deben entender que si aquí estamos luchando por la libertad y la democracia, ellos no pueden ponerse del lado de la tiranía ni de la dictadura que representa Nicolás Maduro.