Nora Bracho: Que una madre se humille por una bombona de gas no es natural #27Ago

La diputada ante la Asamblea Nacional, Nora Bracho, aseguró que Venezuela está ante la “pauperización de la calidad de vida” por la corrupción, incapacidad y falta de mantenimiento en los servicios básicos.

“Esta no puede ser nuestra cotidianidad, no nos podemos acostumbrar a esto, a que tengamos que salir a buscar en una quebrada agua no puede ser natural. Que una madre se tenga que humillar para que le vendan una bombona de gas no puede ser natural, eso es un método de control”, manifestó Bracho.

La parlamentaria puntualizó que el régimen chavista “ha sido la plaga roja que le ha caído a nuestro país” y aseveró que la crisis se convirtió en una emergencia humanitaria compleja que lleva la cara de cada venezolano.