OPINIÓN Solo 3 años y medio #27Ago

Uno de los hechos que más me ha llamado la atención, es la forma como la filosofía tomó la mente y el pensamiento de la humanidad en el pasado. Más de 150 años permanecieron Sócrates, Aristóteles y Platón marcando el camino de la sabiduría humana. Un intelectual de altura, tenía que dominar los contenidos filosóficos de estos grandes hombres del pensamiento. De hecho, penetró las entrañas del cristianismo y el enemigo logró crear confusión en temas preponderantes como la muerte, logrando apartar a muchos del verdadero Evangelio. Tristemente, la filosofía solo sirvió para que el hombre se creyera sabio en su propia opinión e impulsó el espiritismo en gran escala.

Al contrario, a pesar que el autor del Evangelio de Salvación, nuestro Señor Jesucristo, solo duró 3 años y medios predicando, dividió la historia en un antes y un después de Cristo, sometió la filosofía bajo el poder del Espíritu santo, sigue transformando la vida de hombres y mujeres de todos los estratos económicos de la sociedad y con ese acto de amor inconmensurable, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3: 16), se ha convertido en la única esperanza de paz y felicidad verdadera del hombre en la tierra, algo, de lo cual está muy lejos de lograr la filosofía y las arrogantes ideologías.

El apóstol Pablo dejó un poderoso ejemplo. Sin temor, se metió en “la cueva” de los Estoicos y Epicúreos. Dedicado a la divinidad Ares, la cuna de la intelectualidad, que servía para designar al consejo supremo de la ciudad. Y allí predicó. “Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago, y dijo: «Atenienses, en todo os veo muy religiosos. «Porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción: ‘Al Dios desconocido’. A ése, que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo” (Hechos 17:22,23). “Pablo dirigió la mente de sus idólatras oyentes más allá de los límites de su falsa religión a un verdadero concepto de la Deidad, que habían titulado: «Dios no conocido.» Elena de White.

¿Cuántos miembros del areópago serán salvos por la predicación de Pablo en ese sitio? No lo sabemos. Pero si sabemos que un Dios de amor infinito, en todos los tiempos ha tenido el propósito de salvar a tantos miembros de la familia humana como sea posible. «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva» (Ezequiel 33: 11).

No hay manera como la filosofía pueda impulsar, elevar, la capacidad y el nivel mental. La sabiduría del ser humano. Que le proporcione paz y tranquilidad. Pero el Evangelio de Salvación de nuestro Señor Jesucristo si. Lo hace cada minuto sobre este planeta. Matrimonios deshechos, familias desmembradas, alcohólicos, drogadictos, delincuentes, adúlteros, fornicarios etc, etc, restituyen sus vidas bajo la influencia de este Evangelio, que en la persona de nuestro Señor Jesucristo solo duró 3 años y medio de enseñanza personalizada. Y eso, lo podemos comprobar muchos, quienes en el pasado, descarriados en el mundo éramos estudiantes ávidos y amantes de la filosofía.

