RETACITOS #1Sep

Enfermarse hoy en Venezuela, es una condena a muerte, dramática frase con la cual el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Gaudó, quiso exponer en toda su cruda realidad el colapso de la mayoría de los servicios de salud en el país, lo que han venido denunciando también los trabajadores de los principales centros de atención hospitalaria en todo el territorio nacional. Si esta situación es grave en los centros de salud de la Gran Caracas, en el interior del país, es mucho más dramática, allí los pacientes se mueren de mengua, ante la impotencia de los médicos, quienes hacen los mayores esfuerzos para brindarles la atención mínima, pero no cuentan con insumos, medicamentos, guantes quirúrgicos, unos yelcos, inyectadoras, algodón, alcohol y no se toque el tema de los quirófanos, en su mayoría paralizados por contaminación o porque los equipos de aire acondicionado no funcionan, no hay tomógrafos, tampoco como hacer una resonancia magnética, los equipos de Rayos X no funcionan; el personal que trabaja en mantenimiento no tienen ni siquiera agua para lavar los pisos, mucho menos detergentes y, para colmo, no se cumple con las dotaciones de uniformes y los salarios del personal no les alcanza ni siquiera para el pago del transporte. Ante estos escenarios, cuánta razón tiene Guaidó: hoy el que se enferme en Venezuela, debe contratar de una vez el servicio funerario, por supuesto, si tiene con que.

Siempre se ha sabido que el poder enerva, nos hace dejar los sentimientos a un lado, solo importa seguirlo acumulando y hasta la familia se hace a un lado. Esta es la historia que está viviendo una dama que habita por el barrio San Juan, muy cerca de una dependencia de la policía científica, familiar cercana de dos altísimos funcionarios del régimen, que han ocupado los más altos cargos dentro del proceso revolucionario, siendo personas de la las absoluta lealtad y confianza del inquilino temporal de Miraflores. Resulta que la dama, ya de la tercera edad, recientemente se cayó y se golpeo en varias partes del cuerpo y comenta entre sus amistades cercanas, que no tiene ni siquiera para comprar “árnica” para untarse en los moretones; como no tienen luz en la vivienda, nuevamente en la oscuridad, se cayó de la silla de ruedas en la que se moviliza, la cual es prestada, tiene un ojo y el pómulo totalmente hinchado y roto con el golpe que se dio, dice que no recibe nada de ellos, además que tiene la desgracia que en todas partes le sacan el cuerpo, ya que conocen el vinculo de consanguinidad con estos personajes. Ojalá que en algún momento se recuerden que son de Barquisimeto, y que allí tienen familiares viviendo en la más absoluta pobreza. No olviden que Dios castiga sin palo y sin rejo.

En las redes sociales se denunció que mientras en Palavecino no hay agua, luz, gas, aseo urbano, medicinas, proliferan por huecos por calles y avenidas, además las fugas de agua potable están a la orden del día; sin embargo, a todas estas, al parecer Carmelina y la Legislatura de Lara realizaron un acto especial en la Plaza Bolívar de Cabudare, sin que la comunidad de la zona termine de entender que era lo que celebraban; porque definitivamente los logros del gobierno regional y municipal en ese municipio, dejan mucho que desear, porque todas las fallas y deficiencias en los servicios básicos, no las inventan los vecinos, están a la vista de todos, y no puede la mandataria regional pretender tapar el sol con un dedo. Por supuesto cuando el pueblo ve este tipo de actuaciones de sus gobernantes, es cuando se les escucha afirmar con una total vehemencia; “estas son las cosas que me alejan de ti”.

Existe una gran preocupación en la comunidad universitaria de la UCLA, ya que en estos momentos se sienten que se han quedado en total abandono. De acuerdo con las informaciones que circulan por los pasillos de la Universidad, al parecer las autoridades “dejaron el pelero”, algunos decanos también abandonaron el barco, de manera que en estos momentos no hay quien los defienda, se ocupe de las demoras y retrasos en los pagos de sueldos, salarios y bonificaciones, llegando a la triste conclusión de que si hasta las autoridades se marcharon, este muerto no tiene dolientes. En estos momentos, cuando viene una fuerte arremetida del régimen en contra de las universidades independientes, encontrarán a la UCLA en la más completa indefensión, y ante la perspectiva de que convoquen a elecciones para designar a las nuevas autoridades, será bastante cuesta arriba aspirar a ocupar cargos cuando te encuentras más allá de nuestras fronteras, así que allí las cosas andan de mal en peor.

Insólito, desde hace aproximadamente un año hay un colapso en las cloacas en el sector de Calicanto, en la población del Morere, sin que la Alcaldía y mucho menos la hidrológica responsable de atender el problema, se hayan ocupado del mismo, ya que al parecer existe una gran competencia entre las dos instituciones, para ver cual es más ineficiente, estando en todo momentos cabeza a cabeza, porque definitivamente en ninguna de las dos hay santo por quien rogar. Lo más inquietante es que en Aguas de Lara como ahora se llama hidrobarro, para tratar de ocultar su poca efectividad y la falta de gerencia, ahora están exigiendo que las mesas técnicas del agua deben estar registradas, como si con un registro los vecinos fueran a resolver el problema. La situación es dramática, los vecinos ya han entrado en grado de desesperación, y las autoridades no deben olvidar que esto puede degenerar en una situación conflictiva, donde tengan que tomar la calle para protestar, convencidos de que se ha demostrado que esta es la única manera que los organismos del Estado, respondan a los reclamos del soberano.

Lamentablemente, el problema de los torrentes va más allá de las cloacas de Valparaíso, aseguran los vecinos que la gestión del burgomaestre de Torres es nula, Carora está ahogada en basura, lo cual es inocultable, ratas, moscas, cucarachas, serpientes y muchos otros animalejos peligrosos para la salud, pero diera la impresión por sus actuaciones, que no les importa un comino el dolor y los problemas del pueblo. La situación de suministro del agua potable es un verdadero karma en la ciudad, es verdaderamente doloroso observar como por caprichos, se deje a sectores enteros sin el suministro del vital líquido, observándose como todo el mundo tiene que acarrear agua, mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, lo cual demuestra una total indolencia de los responsables de la administración del agua; sin embargo, dicen los vecinos, que la orden expresa del alcalde al parecer, es que toda el agua sea para la zona de Calicanto, ya que supuestamente allí es donde tiene fuerza “a través del calandrajo que lo apoya”, señalan en la denuncia recogida por nuestro corresponsal en la zona.

De acuerdo con investigaciones que se han venido realizando, a lo largo y ancho de todo el país, los viajes por carretera se han reducido en los últimos dos años, en más del 60% durante el día y en cerca del 85% durante las noches, debido principalmente al deterioro de las principales carreteras y autopistas, a la falta de combustible que se ha convertido en uno de los factores determinantes, junto con la inseguridad reinante, nadie quiere exponerse a perder la vida debido a los “miguelitos” que colocan en las carreteras, o a las enormes piedras metidas en bolsas negras de basura que atraviesan en las vías en las noches, para asaltar a quienes chocan contra ellas y quitarles todo lo que llevan de valor, incluyendo cauchos y baterías de los vehículos, ya que no existe ningún tipo de vigilancia, las patrullas que antes recorrían las vías dejaron de existir gracias a la revolución, luego de que el comandante galáctico prohibiera el cobro de peajes, así que para no correr riesgos, los usuarios prefieren no viajar y cuando lo hacen es por extrema necesidad. ¿Cómo puede una persona pagar una grúa en caso de que se le accidente su vehículo?, solamente de pensar en el gruero cobrando en dólares, le quita las ganas a cualquiera.

Las autoridades de la salud de la región y los cuerpos de seguridad, deben mantenerse muy atentos en cuanto a la proliferación de fabricas clandestinas de Cocuy, toda vez que aun cuando no existen estadísticas oficiales, en los últimos meses se ha incrementado el número de consumidores de este tipo de bebidas espirituosas, que han perdido la vida a consecuencia de ingerir estos licores, fabricados sin ningún tipo de control sanitario y que se expenden en cualquier taguara, o casa de familia a “precios solidarios”. Recordamos que en una oportunidad, hace un par de años, una persona que trabajaba en una de estas “fábricas de cocuy” escribió a esta sección, denunciando que había renunciado al ver las manipulaciones que se estaban haciendo en la fabricación del producto, para acelerar los procesos de elaboración y poner rápidamente Cocuy en el mercado, debido a la alta demanda, ya que los precios de los escoceses importados se pusieron inalcanzables, lo que ha incidido en un incremento exponencial en el consumo del tradicional cocuy larense, así que mosca, es preferible aguantar las ganas y no envenenarse bebiendo cualquier guarapo piche.

Mucha molestia causó entre las bases del partido de mano Lencho, UNT, el hecho de que los hayan convocado a través de las redes sociales, para un “Pancartazo” el pasado miércoles 28 de agosto, ya que cuando varios se presentaron al lugar donde se concentrarían para iniciar la actividad política, no había quien diera la cara, al parecer ningún de los dirigentes se hizo presente para darles una explicación, que era lo menos que se merecían, quienes se tomaron la molestia de asistir a la invitación. Por supuesto, los comentarios que se han estado tejiendo en torno a este hecho, son múltiples, desde la falta de poder de convocatoria, hasta el hecho que son muy pocos los militantes de la organización, o de que algo está pasando internamente o simplemente que en la entidad, se han quedado solos y no tienen a nadie, pudiera haber fallas en la convocatoria, o se trata de dirigentes pretendiendo ser líderes , o de muchos caciques y pocos indios, veremos cuáles son las excusas para tratar de justificar la situación.

La prensa regional recogió esta semana declaraciones de Carmelina, solicitándole a los usuarios consumidores de gas, tener tiempo y paciencia mientras se logra normalizar la distribución del combustible para cocinar, cayendo nuevamente en la politiquería y el populismo, porque cuando en esta sección le advertimos que el operativo podría cumplirlo durante algunas semanas, ya que no existe gas suficiente en el país para atender la creciente demanda, es una información que no la inventamos, sino que está sustentada en los informes de dirigentes sindicales del sector petrolero, como Iván Freites, que no deja de advertirlo cada vez que declara a los medios de comunicación; lo mismo pasa con la gasolina, las refinerías nacionales están trabajando a un 10% y 15% de su capacidad, la poca gasolina que están produciendo se la están enviando a Cuba, el combustible que se consume en el país es importado, de manera que en cualquier momento el parque automotriz nacional, se quedará paralizado por falta de gasolina, lo que ya se avizora en zonas como el Táchira, Zulia, Mérida, Lara, toda vez que en la Gran Caracas aún se puede repostar gasolina sin hacer colas. ¿Hasta cuándo, no lo sabemos?.

El pasado 28 de agosto se realizó una reunión del Frente Amplio en Palavecino, la señora graciosa no asistió a la misma, por lo que diera la impresión de que no estaba tan vinculada a la organización, allí AP fue recibida formalmente; pero cual niña malcriada a la que no le satisfacen sus caprichos, durante la visita de la primera dama a Lara se habría presentado en el Colegio de Abogados, acompañada de algunos de sus seguidores, para entregarle una carta, que según quienes conocen bien al Frente del municipio, contiene varios aspectos que no se ajustan a la verdad. Por ejemplo no jugó nada limpio y diáfano como dice, pues es harto conocido y demostrado que usó su posición como coordinadora de la Soc. Civil, en provecho de los fines de la Causa alrevés; le recuerdan que Max cuando se retiró del cargo dijo que lo hacía por motivos de salud, incluso que no podía viajar a las reuniones en Caracas, por sus condiciones físicas; al parecer nunca se le dijo que su tiempo se había vencido, solo se le manifestó que en las democracias los cargos no son eternos, sino cambiantes y que es en las dictaduras, como las que combate el Frente, donde los dirigentes se creen dueños de los mismos y pretenden eternizarse, aseguran los miembros de Frente de Palavecino, que ha quedado muy mal con la misiva, y lo dejó por escrito. Por cierto, a esta mesa de redacción enviaron una copia.

Esta semana que acaba de concluir la primera dama encargada realizó una gira por Lara, específicamente a Barquisimeto donde cumplió con una apretada agenda que incluyó entrega de ayuda humanitaria, la visita al templo de la Divina Pastora en Santa Rosa y reuniones con diversas organizaciones que hacen vida activa en la región, hasta aquí todo estuvo muy bien. La colega que no tiene mucha cancha en materia política, tampoco tiene malicia y desconoce de las triquiñuelas y “peines” que se colocan para comprometer a las personas y de buena fe confiadamente, va donde la llevan; de allí que al final de una dura jornada, los encargados de la logística la invitaron a “un compartir político” en un local ubicado en un club en Palavecino a desestresarse de la presión del día. Pero de acuerdo con la información que circula, el mencionado local, presuntamente es propiedad, a través de terceros, de los mismos personajes dueños de la empresa que dizque está cometiendo el ecocidio en el Cerro La Vieja, caso que ha estado en el tapete en las últimas semanas. Por supuesto, las fotos de la reunión han circulado profusamente y la pregunta que muchos se hacen: ¿Fue llevada justamente al sitio con alguna intención? ¿Acaso buscan congraciarse con quienes tienen una posibilidad real de ser gobierno? Los partidos que supuestamente participaron en la convocatoria de la gira, ¿Acaso no investigan los sitios a donde llevan a la invitada? Lo cierto es que tienen muchas explicaciones que dar.

Juan Bautista Salas