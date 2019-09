Venezuela sufre la peor emergencia humanitaria de la región y la única forma de que esto se detenga es logrando la salida de Nicolás Maduro, expresó la activista de los Derechos Humanos, Lilian Tintori.

“Para lograr la salida del régimen, los países democráticos del mundo deben colaborar. El pueblo de Venezuela los necesita”, añadió Lilian Tintori, quien seguidamente indicó que “la dictadura de Maduro es indolente, persigue, tortura, destruye y hasta asesina a toda persona” que piensen distinto a ellos.

Asimismo, la activista también habló sobre las negociaciones en Noruega y Barbados por parte de funcionarios chavistas y los factores democráticos, indicó que no se ha llegado a un acuerdo porque el régimen no quiere, y agregó que “los dictadores utilizan el diálogo para alargar el tiempo y mantenerse en el poder”.

“Yo huí de la dictadura, me escapé. A mí me encerraron, me quitaron el pasaporte, me siguieron en el coche, me acosaron, entraron a mi casa, nos robaron y luego estuve 30 días encerrada en la Embajada de España y decidí escaparme. Pasé por mar, por tierra, por aire. Arriesgué mi vida y la de mi hija Federica de un año y medio”, confesó la también esposa del ahora exiliado político, Leopoldo López.