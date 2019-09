Doctor Emilio Figueredo: Es mentira que el TIAR sea un instrumento para la guerra #12Sep

Es un paso importante el logrado por Venezuela al recibir el respaldo de once países de los dieciocho con votos para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en opinión del Dr. Emilio Figueredo.

El exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, presidente de la comisión organizadora de la Conferencia del Mar en 1982 e integrante del grupo de trabajo para la aplicación del Acuerdo de Ginebra para el Esequibo, afirmó que con esa decisión se ha demostrado que hay suficiente reserva democrática en el continente.

Es mentira que el TIAR sea un instrumento para la guerra, como pretende hacerlo ver el régimen explicó. La guerra es lo que desea Nicolás Maduro porque requiere subsistir con algo parecido a Bahía de Cochinos (la invasión de los anticastristas con apoyo de Estados Unidos a Cuba en abril de 1961).

El TIAR es una salida que tiene que ver con presión, negociación y más presión.

Con motivo de la asamblea general de las Naciones Unidas, la próxima semana, se va a decidir los mecanismos que serán aplicados. Los miembros del TIAR se sentarán con el grupo de contacto europeo, así como también con el Grupo de Lima del cual no es integrante los Estados Unidos, pero sí Canadá. Será una negociación global.

Al producirse estas reuniones, el margen de maniobra del régimen se reduce mucho más.

Para el Dr.Figueredo lo que está haciendo Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, a donde ha llevado hombres y armas, es una payasada. Hace unas movilizaciones en un lugar, luego de lo cual lo deja desguarnecido. Y lo mismo está ocurriendo cuando monta un show sobre Guyana. Trata estúpidamente de hacer un evento para aparecer como víctima cuando es victimario.

También considera como positiva la salida de John Bolton, asesor de la seguridad nacional de los Estados Unidos, quien fue despedido no por Venezuela sino por sus puntos de vista en torno a Irán, Afganistán y Corea del Norte. Es posible que quien asuma el cargo sea el propio Mike Pompeo, caso parecido al que tuvo Henry Kissinger. Contrario a lo que pensaba Bolton, Trump tenía la idea de invitar a los talibanes a Camp David.

Volviendo al caso de Venezuela, el Dr. Figueredo dijo que no sólo algunos opositores, sino el propio régimen quiere que desembarquen los marines. Pero ya ese tipo de confrontación no se usa en el siglo 21. Hasta ahora no ha habido guerra. Quedan los remanentes de los conflictos.

Además, una guerra es muy costosa y nadie quiere poner los muertos, mucho menos cuando se está entrando en una campaña electoral en los Estados Unidos.

Lo que tiene que venir ahora es una presión tremenda para que haya una salida democrática. El corcho de la tapa es Nicolás Maduro. Éste renuncia o lo renuncian.

-¿Quiénes lo renuncian?

Su entorno. Llega un punto en que ellos mismos buscan la salida.

No cree este diplomático de carrera que pueda haber una guerra con Colombia, porque no va a caer en provocaciones como lo dijo María Lucía Ramírez, la vicepresidenta de ese país.