COLUMNA El rincón de los miércoles #25Sep

El problema país sigue en aumento. Ya no es posible para los venezolanos soportar los aumentos de precios de una cesta básica que ya supera los 2.400.000 bolívares y se hace inalcanzable para quienes solo cuentan con miserables 40.000 bolívares para intentar subsistir en este valle de lágrimas. La dolarización sigue su marcha acelerada en el país. Hasta los más neófitos en materia económica saben el valor de la moneda estadounidense y su conversión a bolívares y que soberanos. Barquisimeto, nuestra ciudad, no escapa a la tendencia alcista, basta ir a cualquier comercio y observar cómo han cambiado los precios en las últimas semanas a pesar del descenso abrupto del dólar. No hay explicación para nadie de esa tendencia. Vaya usted a una panadería y solicite un humilde café y su valor no deja dudas de una grosera especulación que no tiene, al menos para el usuario, un argumento convincente del por qué. El día domingo, en las llamadas ferias el kilo de queso se encontraba en la estratósfera donde orbitan los precios de los artículos de primera necesidad. Aquello del precio justo ya desapareció junto a las esperanzas del venezolano creyente en las decisiones del gobierno. Invisibles también los fiscales encargados de la vigilancia del control de los establecimientos comerciales, como una vez prometieron. La pequeña economía nacional en manos de una mayoría de extranjeros que hace y deshace impunemente con los escasos recursos de los más vulnerables. No hay quien le ponga cascabel al gato, como suele decirse cuando esta amarga pesadumbre agota la resistencia del venezolano.

II

CUMPLEAÑOS – recuerdan al Topo Gigio. Pues el simpático ratoncito italiano que tanto éxito tuvo en Venezuela décadas atrás, está celebrando sus sesenta años de existencia. Sus creadores se mantienen vigentes en algunos países europeos. Aquí hizo pareja con Gilberto Correa en los musicales de Vene-Visión…Otro cumple el de la última rumbera viva de la época de oro del cine mexicano, Rosa Carmina. Ella nació en Cuba en 1929. Vive en los Ángeles y goza de buena salud a los 90 años. Las otras rumberas eran María Antonieta Pond, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar y Meche Barba, todas desaparecidas, pero recordadas en las películas que aún se exhiben en algunos canales en español…GRANADA se hizo famosa por un tema de Agustín Lara hace más de cincuenta años. Hoy la hermosa ciudad andaluza está de fiesta con su equipo de fútbol en la liga española que ha resultado hasta ahora la gran sorpresa con sus triunfos frente a rivales de la categoría del Barcelona FC… IGNACIO IZACARAY IZCARAY, nuestro estupendo crooner tiene un nuevo espectáculo en Madrid. Julio Flower, compositor como el, lo acompaña en esta nueva aventura musical. Zully Perdomo, ex fundadora del festival de jazz de Barquisimeto es la productora del show. Enhorabuena chicos, no saben cómo me gustaría estar acompañándolos.

PESAR – EL New York Times acaba de anunciar la suspensión del servicio de noticias en español, un excelente resumen que nos llegaba a nuestros teléfonos inteligentes. La razón ha sido absolutamente financiera, según explicaron los encargados de la publicación…

TV – el doctor Emerson Useche, excelente médico venezolano, tachirense para más señas, se ha convertido en un gran expositor de temas relacionados con su especialidad a través de Promar televisión. Su acierto más notable reside en utilizar un lenguaje comprensible para el telespectador en sus charlas semanales…EN veremos todavía la próxima temporada de beisbol profesional. Seguro, sí, la ausencia de las nuevas estrellas venezolanas de las grandes ligas.

Luis Rodríguez Moreno