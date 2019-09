FOTOS Marines norteamericanos llegan a Colombia para ejercicios militares #27Sep

Este viernes comenzó de la llegada de Marines de los Estados Unidos a Colombia, a propósito de los ejercicios en conjunto que realizarán ambos países sobre la ejecución de misiones humanitarias. La llegada de los oficiales norteamericanos fue informada desde la cuenta en Twitter de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

La ciudad de Coveñas el centro de operaciones de estos ejercicios que se realizarán desde el próximo lunes 30 de septiembre y se extenderán hasta el 5 de octubre.

“Los marines llegaron a Coveñas, Colombia, mientras se preparan para comenzar una semana de capacitación en asistencia humanitaria”, reza el tuit de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos quienes realizarán estas actividades en conjunto con la Armada de Colombia en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en el pais vecino.

#SPMAGTFSC Marines arrived in Coveñas, Colombia as they prepare to kick off a week of humanitarian assistance training. #SPMAGTFSC #EnduringPromise #PromesaDuradera #Partnership #Readiness #Interoperability @Southcom @USMC @ArmadaColombia pic.twitter.com/updeuTGeTN

— Marine Forces South (@MARFORSOUTH) September 27, 2019